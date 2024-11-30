"Били, дай боже": у Лукашенко нашли концлагерь с пыточной для украинцев – СМИ

Военнослужащие ВСУ, попавшие в плен, рассказали о лагере в Наровле.

https://glavred.info/world/bili-day-bozhe-u-lukashenko-nashli-konclager-s-pytochnoy-dlya-ukraincev-smi-10618685.html Ссылка скопирована

/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Главное:

В Наровле устроили лагерь, где подвергали пыткам украинцев

Через этот лагерь проходили тысячи пленных

Российские военные весной 2022 года организовали в белорусском городе Наровля лагерь, где подвергали пыткам украинских пленных.

Об этом идет речь в расследовании проекта украинской службы Радио Свобода "Схемы" в сотрудничестве с "Белорусским расследовательским центром" и белорусской службой Радио Свобода при поддержке проекта по документации военных преступлений The Reckoning Project и хакерской группы "Киберпартизаны".

Журналисты установили точную локацию фильтрационного лагеря в Наровле Гомельской области, о котором сообщалось ранее, благодаря анализу спутниковых снимков, пропагандистских видео с пленными, свидетельств бывших пленных и полученных от хакеров данных.

Выяснилось, что этот фильтрационный пункт, где находились как украинские военнослужащие, так и гражданские лица, располагался на территории одного из зданий белорусского государственного предприятия "Припятский альянс". Данные спутниковых снимков показывают, что российские военные находились там как минимум до мая 2022 года.

Видео с экшн-камеры одного из российских военных, на которую он снимал вторжение на территорию Украины из Беларуси, проезд военной техники через Чернобыль, а также захват в плен украинских военных в Бучанском районе, нашел и передал журналистам Радио Свобода житель Киевской области.

Расследователи изучили более сотни точек, подпадавших под описание потерпевших, которые прошли через этот лагерь, рассказал "Настоящему Времени" Кирилл Овсяный журналист проекта Радио Свобода "Схемы".

"Через этот лагерь проходили сотни, возможно тысячи украинцев как военных, так и гражданских. Некоторых военных уже удалось вернуть из плена. Я знаю, что многие, кто проходили через этот фильтрационный лагерь в Беларуси, остаются в плену. И я знаю, что очень много гражданских, которые проходили через этот лагерь, тоже остаются в плену. Многие из них находятся в российских тюрьмах. Местоположение некоторых неизвестно, и мы надеемся, что наше расследование поможет и установить место их положения, и даст понять, что ответственность за такие преступления так или иначе наступит", – сказал журналист.

Жительница Киевской области Лариса Ягодинская сообщила, что двух ее сыновей в конце марта 2022 года российские военные вывезли в Беларусь. Младшего, Владислава, на то время несовершеннолетнего, удалось вернуть домой из мозырского детдома, а старшего увезли в Россию. Сейчас, по данным расследователей, он находится в одной из российских колоний.

Владислав Ягодинский рассказал, что на территорию Беларуси его с братом вывезли в автозаке. "Там были пограничники, и я у них спросил [где мы находимся]. И они сказали: "Беларусь, Наровля", – цитируют его журналисты.

По его словам, пленных удерживали на территории, напоминающей заброшенный колхоз. Похоже описал журналистам место, где его удерживали, и украинский военный Виктор. Он попал туда примерно в то же время, что и братья Ягодинские. "У нас были завязаны глаза. В автозаках нас везли. И вот тоже товарищ, [с которым] мы вместе были, говорит, что вроде "Наровля" слышал", – рассказал он.

Военнослужащий ВСУ Богдан Лысенко, попавший в плен к российским военным в конце марта 2022 года, называет лагерь в Наровле "пропагандистской картинкой" и рассказывает о пытках гражданских.

"Гражданских там били, дай боже... То есть там постоянно были слышны крики", – цитируют военного журналисты. Об избиениях говорил и Владислав Ягодинский.

Свидетельства о фильтрационном лагере в Наровле собирают и общественные организации, юристы которых представляют пострадавших украинцев в судах.

Количество гражданских украинцев, которых российские военные вывезли в Наровлю, может достигать сотен, пишут журналисты.

В расследовании говорится, что лагерь было невозможно открыть без ведома белорусских властей, а действия российских военных могут свидетельствовать о нарушении Женевской конвенции.

Смотрите видео - у Лукашенко устроили концлагерь с пыточной для украинцев:

Ранее появились уникальные кадры фильтрационных лагерей РФ на Донбассе. В фильтрационном лагере российских захватчиков в селе Безымянное Донецкой области мужчин удерживают как в гетто.

Как сообщал Главред, оккупанты на юге расстреляли безоружных пленных бойцов ВСУ. Российские оккупанты расстреляли безоружных украинских военнопленных в Крынках на Херсонщине.

Другие новости:

Радио Свобода Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред