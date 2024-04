"Реклама российской войны": легенда хоккея распек путиниста-хоккеиста Овечкина

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек очень высказался про российского хоккеиста и записного путиниста Александра Овечкина.

Доминик Гашек жестко высказался против путиниста Александра Овечкина

Легендарный чешский вратарь и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек очень жестко высказался про российского хоккеиста и известного путиниста Александра Овечкина. Об этом он рассказал в интервью порталу "Суспільне.Спорт".

По мнению легендарного "Доминатора", Овечкин и НХЛ делают великолепную рекламу стране-агрессору России.

И это приводит к тому, что многие жители США не считают РФ плохим государством.Гашек еще раз направил внимание публики на том, что Овечкин является сторонником Путина и сторонником войны.

"Каждый раз, когда Александр Овечкин выходит на лед – это огромная реклама российской войны, огромная реклама российских преступлений, в частности геноцида украинских детей. За это отвечает НХЛ. НХЛ является частью демократического мира. НХЛ никогда не должна выпускать его на лед. Из-за НХЛ, устанавливающей такие правила, в Украине гибнет еще больше людей", – сказал легендарный спортсмен.

Кто такой Доминик Гашек? Доминик Гашек — чехословацкий и чешский хоккеист, выступавший на позиции вратаря, двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион. Играл за такие команды Национальной хоккейной лиги как "Чикаго Блэкхокс", "Баффало Сейбрз", "Детройт Ред Уингз" и "Оттава Сенаторз", сообщает "Википедия".

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее две легендарные группы, Guns N' Roses и The Rolling Stones, публично выразили свою поддержку Украине в войне против России.

"Роллинги" во время исполнения своего хита Gimme Shelter в лондонском Гайд-парке показали на большом экране кадры взрывов и разрушений, которые совершили русские оккупанты на территории Украины. Впоследствии на экране за спиной взвился большой украинский флаг. Причем зрители очень хорошо отреагировали на символический жест рок-музыкантов.

А Guns N' Roses на стадионе Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне организаторы украсили сцену украинской символикой – на сцене были наши флаги, а зал и сцена регулярно подсвечивались желто-голубыми цветами.

