'Гоните русских оккупантов': легендарный хоккеист пламенно поддержал украинцев

Легендарный хоккеист и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек записал большое видео в поддержку Украины после того, как посетил Харьков, Киев и пострадавшие от российской агрессии города под столицей. Соответствующий ролик он выложил на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Привет Украина! Было приятно провести неделю с тобой. И спасибо за эту награду – награду друга Украины. Мне очень приятно. Я встретился со многими юными и взрослыми хоккеистами. И со спортсменами, которые получили различные увечья в результате войны. Хочу сказать, что я в восторге от того, что вы делаете. И вы это делаете не только ради своей страны, но и всей Европы. Я скрестил пальцы за вашу праведную битву. Защитите свою прекрасную страну и свободу. Гоните русских имперских оккупантов из вашей страны. Гоните их обратно. Слава Украине! Слава украинскому спорту и хоккею!", – сказал Гашек.

Спортсмен особо отметил ‒ он истово молится за воинов ВСУ, которые недавно начали масштабное контрнаступление против русских оккупантов.

Привіт з Чехії Україні. І особливо тим, хто перебуває в зоні бойових дій. Greetings from the Czech Republic to Ukraine. And especially to those in war zones. Dominik Hašek pic.twitter.com/3nzvL9eoz3