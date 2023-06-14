'Гоните русских оккупантов': легендарный хоккеист пламенно поддержал украинцев

Легенда мирового хоккея Доминик Гашек записал новое и масштабное видео в поддержку Украины после того, как посетил Харьков и Киев.

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Доминик Гашек недавно посещал Украину / коллаж Главред, фото ФХУ и скриншот

Легендарный хоккеист и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек записал большое видео в поддержку Украины после того, как посетил Харьков, Киев и пострадавшие от российской агрессии города под столицей. Соответствующий ролик он выложил на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Привет Украина! Было приятно провести неделю с тобой. И спасибо за эту награду – награду друга Украины. Мне очень приятно. Я встретился со многими юными и взрослыми хоккеистами. И со спортсменами, которые получили различные увечья в результате войны. Хочу сказать, что я в восторге от того, что вы делаете. И вы это делаете не только ради своей страны, но и всей Европы. Я скрестил пальцы за вашу праведную битву. Защитите свою прекрасную страну и свободу. Гоните русских имперских оккупантов из вашей страны. Гоните их обратно. Слава Украине! Слава украинскому спорту и хоккею!", – сказал Гашек.

Спортсмен особо отметил ‒ он истово молится за воинов ВСУ, которые недавно начали масштабное контрнаступление против русских оккупантов.

видео дня

Доминик Гашек записал видеообращение к украинцам / скриншот из видео

Привіт з Чехії Україні. І особливо тим, хто перебуває в зоні бойових дій. Greetings from the Czech Republic to Ukraine. And especially to those in war zones. Dominik Hašek pic.twitter.com/3nzvL9eoz3 — Dominik Hasek (@hasek_dominik) June 13, 2023

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее две легендарные группы, Guns N' Roses и The Rolling Stones, публично выразили свою поддержку Украине в войне против России.

"Роллинги" во время исполнения своего хита Gimme Shelter в лондонском Гайд-парке показали на большом экране кадры взрывов и разрушений, которые совершили русские оккупанты на территории Украины. Впоследствии на экране за спиной взвился большой украинский флаг. Причем зрители очень хорошо отреагировали на символический жест рок-музыкантов.

А Guns N' Roses на стадионе Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне организаторы украсили сцену украинской символикой – на сцене были наши флаги, а зал и сцена регулярно подсвечивались желто-голубыми цветами.

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