Новая почта будет отправлять посылки по-новому: главные изменения

Новая Почта меняет условия отправлений / Униан

С целью ускорения процесса оформления отправлений почтовый оператор компания Новая почта разработала собственную систему цифровых адресов.

Новый сервис находится в стадии тестирования. Его применение поможет решить проблему с одинаковыми названиями городов и улиц.

При оформлении отправления на цифровой адрес можно будет не использовать названия населенных пунктов, улиц и номеров домов.

Что такое цифровой адрес

Нововведение подразумевает номер, который присваивается каждому отделению и почтомату "Новой почты". Он состоит из кода населенного пункта и номера отделения или почтомата в нем.

При этом использование цифрового адреса - дополнительная опция, а возможность вносить адрес получателя остается доступной, говорится в сообщении.

Как найти цифровой адрес отделения или почтомата:

на сайте в разделе Отделения выбрать нужное отделение / почтомат

в мобильном приложении в разделе Отделения и почтоматы выбрать нужное отделение / почтомат.

Что нужно знать о цифровом адресе:

не нужно больше говорить оператору название населенного пункта, номер отделения и его адрес - достаточно назвать цифровой адрес;

больше не будет путаниц с одинаковыми названиями населенных пунктов при оформлении отправления;

быстрее оформлять в отделении, мобильном приложении или бизнес-кабинете.

Ранее Новая почта приняла решение ввести акционный тариф, которым смогут воспользоваться клиенты в Украине.

Новая почта ввела акционный тариф на доставку посылок в почтоматы.

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