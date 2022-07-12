Новая почта будет отправлять посылки по-новому: главные изменения

Новый сервис поможет решить проблему с одинаковыми названиями городов и улиц.
С целью ускорения процесса оформления отправлений почтовый оператор компания Новая почта разработала собственную систему цифровых адресов.
Новый сервис находится в стадии тестирования. Его применение поможет решить проблему с одинаковыми названиями городов и улиц.
При оформлении отправления на цифровой адрес можно будет не использовать названия населенных пунктов, улиц и номеров домов.
Что такое цифровой адрес
Нововведение подразумевает номер, который присваивается каждому отделению и почтомату "Новой почты". Он состоит из кода населенного пункта и номера отделения или почтомата в нем.
При этом использование цифрового адреса - дополнительная опция, а возможность вносить адрес получателя остается доступной, говорится в сообщении.
Как найти цифровой адрес отделения или почтомата:
- на сайте в разделе Отделения выбрать нужное отделение / почтомат
- в мобильном приложении в разделе Отделения и почтоматы выбрать нужное отделение / почтомат.
Что нужно знать о цифровом адресе:
- не нужно больше говорить оператору название населенного пункта, номер отделения и его адрес - достаточно назвать цифровой адрес;
- больше не будет путаниц с одинаковыми названиями населенных пунктов при оформлении отправления;
- быстрее оформлять в отделении, мобильном приложении или бизнес-кабинете.
Ранее Новая почта приняла решение ввести акционный тариф, которым смогут воспользоваться клиенты в Украине.
Новая почта ввела акционный тариф на доставку посылок в почтоматы.
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