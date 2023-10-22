Самому младшему – 21 год: стали известны имена погибших в результате удара РФ по Новой почте

В результате российского ракетного удара по терминалу Новой почты в селе Коротичи под Харьковом погибли шесть работников компании. Имена погибших опубликовала директор по управлению репутацией и маркетингом "Новой почты" Елена Плахова.
"Вечером 21.10.2023 шесть новопочтовцев погибли из-за прицельного удара российскими ракетами по терминалу Новой почты в Харькове. Читаем их имена вслух в знак памяти и скорби", - написала Плахова в Facebook .
В частности, известно, что во время ракетного удара погибли:
- Александр Темников, 31 год;
- Дмитрий Герасичкин, 30 лет;
- Артём Акопов, 21 год;
- Александр Бижанов, 22 года;
- Владислав Панков, 28 лет;
- Алексей Ермола, 23 года.
Удар по Новой почте в Харьковской области
В субботу вечером, 21 октября, российские оккупанты ударили ракетой по терминалу Новой почты в Харьковской области. Компания объявила траур по погибшим.
В то же время, Министерство обороны России решило не упоминать об ударе ракетой по терминалу Новой почты в Харьковской области в своей ежедневной сводке. Хотя кремлевские пропагандисты перед этим утверждали, что в результате атаки было поражено какое-то "вооружение" ВСУ, хранившееся на гражданском объекте.
Ранее сообщалось о том, что РФ ударила по Кривому Рогу: пострадал промышленный объект, возник пожар. В результате ночного удара по городу никто не пострадал.
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