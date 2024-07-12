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Срок достаточно мал: как часто следует менять сиденье унитаза - ответ шокирует

Юрий Берендий
12 июля 2024, 23:21
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Большинство людей посещают ванную комнату около 6-7 раз в течение дня, но многие признаются, что никогда не задумывались о замене сиденья для унитаза.
Срок достаточно мал: как часто следует менять сиденье унитаза - ответ шокирует
/ Коллаж Главред, фото: pixabay

Сиденье унитаза - один из наиболее часто используемых предметов в доме - но многие люди забывают "обновить" его, когда приходит время. В среднем люди пользуются ванной от шести до семи раз в день, хотя для некоторых это может быть гораздо чаще - особенно для пожилых людей или беременных женщин, сообщает Mirror.

Однако подавляющее большинство пользователей Reddit признались, что меняют сиденье для унитаза только тогда, когда оно ломается.

Это произошло после того, как один пользователь просто спросил: "Как часто вы меняете сиденье для унитаза?"

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Но по словам Саммер Литтл, владелицы фирмы Prescott Design, занимающейся дизайном интерьера в Атланте, сиденья для унитаза следует менять примерно каждые пять лет, в зависимости от того, как вы их используете. Она сказала в эфире Southern Living: "В общем, унитаз переживет сиденье несколько раз".

Однако Шон Ричардсон, директор и сантехник компании Complete Plumbing, говорит, что их долговечность зависит от материала, из которого они изготовлены, и утверждает, что они могут прослужить от пяти до 10 лет.

"Деревянные сиденья для унитазов, хотя сейчас они используются реже, нуждаются в более частой замене. Покрытие может со временем стираться и легче ломаться из-за попадания воды. Более дешевые пластиковые сиденья со временем могут так же обесцветиться и стать неприятными для глаз", - сказал он.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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