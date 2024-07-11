Как вырастить абрикос из косточки - садовод поделился самым простым способом

Многие хозяева лакомятся абрикосами и задумываются, можно ли вырастить абрикос из косточки и будет ли он плодоносить. На самом деле это сделать довольно просто.

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Когда сажают косточки абрикоса, чтобы собрать большой урожай / Коллаж: Главред, фото: flickr

Если вы любите абрикосы и хотите посадить их у себя на участке или в саду, это можно с легкостью сделать с помощью косточек. Собирать их нужно с тех плодов, которые созрели и, например, упали сами. Если же вы купите абрикосы из южных регионов на базаре или в магазине, не факт, что там будут хорошие косточки. Но если другого варианта нет, берите и их.

Как рассказал блогер Богдан Волынский на YouTube-канале, главный критерий отбора косточек - размер и вкус абрикоса. Но, если вы в будущем планируете прививки на абрикосе с другими сортами, то эти два показателя не имеют значения.

Сколько нужно замачивать абрикосовые косточки

Косточки достаточно залить водой и интенсивно перетереть в руках. Можно оставить их в воде максимум на сутки. После этого косточки необходимо высушить без прямого попадания солнечных лучей. Идеальным местом для этого будет тенек на улице, где их будет обвевать ветер.

Определить, высохла ли косточка можно потряся ею. Если вы услышите внутри стук зернышка - все готово. Однако в некоторых сортах зернышко не стучит. Поэтому просушивать косточки достаточно в течение 2 недель. Хранить их после этого следует в картонной коробке.

Когда сажают косточки абрикоса

Оставить косточки на хранении стоит до осени. Тогда возникает вопрос, как правильно прорастить косточку абрикоса. В первую очередь выберите правильное место, где вы хотите через несколько лет получить дерево, чтобы потом не пересаживать плод. Когда вы определитесь с этим - возьмите 5-6 косточек и высадите на ее высоту, около 2-3 сантиметров в землю.

Посадка сразу нескольких косточек создаст большую вероятность хорошего результата. Их нужно засыпать землей и оградить палками. Если вы сажаете абрикос в саду - учтите, что сначала нужно очистить землю от верхнего слоя травы, но так, чтобы не образовались углубления.

Смотрите видео, как подготовить косточки абрикоса:

Можно ли вырастить абрикос в горшке

Если у вас нет участка возле дома, а посадить абрикос так и хочется, можно сделать это в горшке. Но тогда подготовка будет несколько иной. Нужно еще в начале зимы замочить косточки на 10 дней в воде, ежедневно заменяя ее на свежую. После этого подготовить горшок с влажным песком.

На дно горшка нужно уложить слой влажного речного песка, а сверху - косточки абрикоса. Затем новый слой песка, который их накроет. Сам горшок нужно обмотать пленкой или пакетом, чтобы внутри оставался соответствующий уровень влаги, и поместить в холодильник с температурой от 0 до 5 градусов.

Горшок с косточками должен так простоять на холоде три месяца. Только весной, когда в нем появятся ростки, их нужно рассадить в отдельные емкости или сразу в открытый грунт.

Кто такой Богдан Волынский? Богдан Волынский - украинский блогер, владелец одноименного YouTube-канала, за которым следят более 50 тысяч пользователей. В видео Волынский рассказывает о лайфхаках и полезных советах по садоводству, а также службе в Вооруженных Силах Украины.

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