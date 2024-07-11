УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Как вырастить абрикос из косточки - садовод поделился самым простым способом

Анна Косик
11 июля 2024, 13:50
112
Многие хозяева лакомятся абрикосами и задумываются, можно ли вырастить абрикос из косточки и будет ли он плодоносить. На самом деле это сделать довольно просто.
Косточки, абрикос
Когда сажают косточки абрикоса, чтобы собрать большой урожай / Коллаж: Главред, фото: flickr

Если вы любите абрикосы и хотите посадить их у себя на участке или в саду, это можно с легкостью сделать с помощью косточек. Собирать их нужно с тех плодов, которые созрели и, например, упали сами. Если же вы купите абрикосы из южных регионов на базаре или в магазине, не факт, что там будут хорошие косточки. Но если другого варианта нет, берите и их.

Как рассказал блогер Богдан Волынский на YouTube-канале, главный критерий отбора косточек - размер и вкус абрикоса. Но, если вы в будущем планируете прививки на абрикосе с другими сортами, то эти два показателя не имеют значения.

Сколько нужно замачивать абрикосовые косточки

Косточки достаточно залить водой и интенсивно перетереть в руках. Можно оставить их в воде максимум на сутки. После этого косточки необходимо высушить без прямого попадания солнечных лучей. Идеальным местом для этого будет тенек на улице, где их будет обвевать ветер.

Определить, высохла ли косточка можно потряся ею. Если вы услышите внутри стук зернышка - все готово. Однако в некоторых сортах зернышко не стучит. Поэтому просушивать косточки достаточно в течение 2 недель. Хранить их после этого следует в картонной коробке.

Когда сажают косточки абрикоса

Оставить косточки на хранении стоит до осени. Тогда возникает вопрос, как правильно прорастить косточку абрикоса. В первую очередь выберите правильное место, где вы хотите через несколько лет получить дерево, чтобы потом не пересаживать плод. Когда вы определитесь с этим - возьмите 5-6 косточек и высадите на ее высоту, около 2-3 сантиметров в землю.

Посадка сразу нескольких косточек создаст большую вероятность хорошего результата. Их нужно засыпать землей и оградить палками. Если вы сажаете абрикос в саду - учтите, что сначала нужно очистить землю от верхнего слоя травы, но так, чтобы не образовались углубления.

Смотрите видео, как подготовить косточки абрикоса:

Можно ли вырастить абрикос в горшке

Если у вас нет участка возле дома, а посадить абрикос так и хочется, можно сделать это в горшке. Но тогда подготовка будет несколько иной. Нужно еще в начале зимы замочить косточки на 10 дней в воде, ежедневно заменяя ее на свежую. После этого подготовить горшок с влажным песком.

На дно горшка нужно уложить слой влажного речного песка, а сверху - косточки абрикоса. Затем новый слой песка, который их накроет. Сам горшок нужно обмотать пленкой или пакетом, чтобы внутри оставался соответствующий уровень влаги, и поместить в холодильник с температурой от 0 до 5 градусов.

Горшок с косточками должен так простоять на холоде три месяца. Только весной, когда в нем появятся ростки, их нужно рассадить в отдельные емкости или сразу в открытый грунт.

Кто такой Богдан Волынский?

Богдан Волынский - украинский блогер, владелец одноименного YouTube-канала, за которым следят более 50 тысяч пользователей. В видео Волынский рассказывает о лайфхаках и полезных советах по садоводству, а также службе в Вооруженных Силах Украины.

Другие новости об абрикосе:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Садовник абрикосы
Реклама

Главное за день

Когда в Украине ослабнет жара: синоптик назвала дату

Когда в Украине ослабнет жара: синоптик назвала дату

15:05 Синоптик
Лидеры ЕС готовят ответ на визит Виктора Орбана в Россию - Financial Times

Лидеры ЕС готовят ответ на визит Виктора Орбана в Россию - Financial Times

14:46 Мир
Украину накрыла африканская жара в +40: синоптик сказала, когда ждать прохлады

Украину накрыла африканская жара в +40: синоптик сказала, когда ждать прохлады

13:14 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Жена Козловского поцапалась с Фарион из-за службы певца: Чтоб вам так пелось 4248

Жена Козловского поцапалась с Фарион из-за службы певца: "Чтоб вам так пелось"

Россия устроила истерику на фоне отправки в Украину первых F-16 2446

Россия устроила истерику на фоне отправки в Украину первых F-16

Медведев опять выболтал планы Кремля 1791

Медведев опять выболтал планы Кремля

Жара будет даже ночью, но не везде: в какие области грозовые дожди принесут свежесть 1539

Жара будет даже ночью, но не везде: в какие области грозовые дожди принесут свежесть

Последние новости

15:11

Умер вместе со своим другом: в США обнаружили тело звезды сериала "Альф"

15:05

Когда в Украине ослабнет жара: синоптик назвала дату

14:46

Лидеры ЕС готовят ответ на визит Виктора Орбана в Россию - Financial Times

14:10

Что делать, если полиняли вещи: как справиться с популярной проблемой?

14:06

Почему нельзя говорить "натовп людей": о какой ошибке мало кто догадываетсяВидео

Обещания Макрона. Чего ждать Украине от нового парламента ФранцииОбещания Макрона. Чего ждать Украине от нового парламента Франции
13:50

Как вырастить абрикос из косточки - садовод поделился самым простым способом

13:34

"Наша принцесса": Евгений Кот впервые показал новорожденную дочь

13:14

Украину накрыла африканская жара в +40: синоптик сказала, когда ждать прохлады

13:07

Ракета РФ разрушила квартиру отца известной украинской актрисы: она показала фото

Реклама
12:53

В Раде хотят отменить переход на летнее и зимнее время: что произошло

12:29

Швейцария планирует отказаться проводить Евровидение-2025 - причина

12:29

"Надоело жить в дурдоме": популярный российский певец покинул РФ

12:20

Цены на продукты в Украине резко вырастут: стала известна причинаВидео

12:17

Часть украинцев могут получить до 3 тысяч грн: кому положена помощь

12:07

Из-за жары в Украине меняются графики отключения света: что известно

12:02

Гороскоп на завтра 12 июля: Тельцам не время для спешки, Ракам - разочарование

11:42

F-16 и Patriot уже в пути: Кулеба раскрыл новые детали помощи Украине

11:41

"Детоубийцы" - посольство РФ в США "украсили" огромной надписью

11:36

"Воткнул нож в ногу": появились жуткие детали второго брака путинистки Валерии

11:13

Обновление данных в ТЦК: что у украинцев проверяют в первую очередь

Реклама
11:04

Киев отказался от самолетов Gripen: в Швеции назвали причину

11:03

Новая база США в Польше готова к применению - для чего она нужна

10:53

КНУКиИ - лидер рейтинга "Лучшие вузы культуры и искусств Украины" актуально

10:49

Аномальная жара в Украине: в каких областях температуры будут зашкаливать

10:46

Китайский гороскоп на завтра 12 июля: Козлы - будьте осторожны, Петухам - штраф

10:45

В России огрызнулись: примет ли страна-агрессор участие во втором Саммите мира

10:29

СБУ задержала капитана африканского корабля, который воровал зерно из Крыма

10:03

Украина имеет право бить по России и получила для этого ATACMS - Столтенберг

10:01

"Переговорщик" Орбан поедет к Трампу после встречи с Путиным и Си - Bloomberg

09:50

"Доводит себя по примеру матери": фанаты ужаснулись от вида дочери путинистки Волочковой

09:45

Опухоль не обнаружена: у Каневского прокомментировали слухи про рак

09:28

Берем картофельное пюре и вафли, и готовим ужин на всю семью - рецепт просто "вау"Видео

09:18

Тысячи добровольцев уже есть: в Польше готовят к отправке в Украину первую бригаду

09:01

ВСУ начали контратаковать: в ISW рассказали о ситуации на фронте

08:50

Медведев опять выболтал планы Кремлямнение

08:46

Дама в белом: в Сети появилось новое видео с Аллой ПугачевойВидео

08:29

Как ускорить интернет на ноутбуке и компьютере: скорость вырастет в два разаВидео

08:13

Звезда сериала "Почему женщины убивают" беременна первенцем

08:07

Армия РФ оккупировала село в 20 км от Покровска в Донецкой области - DeepState

08:02

Канада анонсировала новый пакет военной помощи Украине на $500 млн

Реклама
07:15

Саммит мира с участием РФ может пройти до конца года: в Bloomberg узнали детали

07:12

Жена Козловского поцапалась с Фарион из-за службы певца: "Чтоб вам так пелось"

06:05

Поражение в информационной войне предшествует поражению в войнемнение

05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 12 секунд найти собаку

05:14

Горькие огурцы - не приговор: как вырастить вкусные плоды и что делать, если они горчатВидео

04:37

Самолеты ВСУ можно защитить от ударов РФ по аэродромам: что для этого нужно

04:00

"На ее могиле напишем": пропагандистка Поплавская набросилась на Аллу Пугачеву

03:20

"Когда они прозреют": Зибров рассказал, как мощно поругался с родственниками в РФ

02:00

Как вырастить чайный гриб: 3 способа, чтобы получить домашнюю комбучуВидео

01:30

Украина слезам не верит: Повалий рассказала о поездке в оккупированный Луганск

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять