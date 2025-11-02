Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Верните белью первоначальную белизну: домашний метод, который работает лучше магазинных средств

Дарья Пшеничник
2 ноября 2025, 02:40
6
Чтобы вернуть вещам идеальный белый цвет, необязательно прибегать к агрессивным отбеливателям.
Белье постельное
Как отбелить постельное белье / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

видео дня
  • Домашний раствор из соли, перекиси и нашатыря возвращает белью яркость
  • Замачивание на ночь обеспечивает глубокое очищение
  • Сушка на солнце или морозе усиливает эффект отбеливания

С годами даже самое качественное белое белье теряет свою яркость - появляется серость, желтизна, а ткань выглядит уставшей. Но вместо того, чтобы тратить деньги на агрессивные отбеливатели, украинские хозяйки все чаще обращаются к проверенным домашним методам.

Один из них - простой, безопасный и удивительно эффективный раствор, который легко приготовить из подручных средств, пишет ТСН.

Рецепт домашнего отбеливателя: просто, дешево, действенно

Чтобы приготовить 10 литров натурального отбеливающего средства, понадобится:

  • 10 литров теплой воды (оптимально - 40-60°C);
  • 3 ст. ложки поваренной соли - смягчает воду и усиливает действие других компонентов;
  • 2 ст. ложки 3% перекиси водорода - мягко окисляет и обесцвечивает загрязнения;
  • 1 ст. ложка нашатырного спирта - растворяет жировые пятна и активизирует перекись.

Перед замачиванием белья стоит тщательно вымыть ведро содой - это предотвратит повторное загрязнение. Белье погружают в раствор на 10-12 часов, желательно на ночь. Важно обеспечить проветривание, ведь нашатырь имеет резкий запах.

Секрет идеального результата - правильная сушка

После замачивания белье нужно постирать и хорошо прополоскать. Но настоящий "финальный штрих" - это сушка:

  • Летом - на солнце: ультрафиолет усиливает действие перекиси, естественно отбеливая ткань.
  • Зимой - на морозе: холод делает волокна мягче, облегчая выведение остатков загрязнений.

Почему это работает

Этот метод сочетает химию и опыт поколений: соль и нашатырь меняют структуру воды, перекись высвобождает активный кислород, а длительное замачивание дает время на глубокое очищение. В результате - белье снова сияет чистотой, без вреда для ткани.

Новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

постель нижнее белье лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Почти во всех областях объявили І уровень опасности: будет очень сильный туман

Почти во всех областях объявили І уровень опасности: будет очень сильный туман

19:42Синоптик
Под ударом логистика россиян: штурмовики ДШВ улучшили положение в Покровске

Под ударом логистика россиян: штурмовики ДШВ улучшили положение в Покровске

19:28Украина
Деньги и бесплатные 3000 км: Зеленский объявил о "зимней поддержке" для украинцев

Деньги и бесплатные 3000 км: Зеленский объявил о "зимней поддержке" для украинцев

17:35Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Белая полоса в жизни: пять знаков зодиака скоро сорвут куш удачи

Белая полоса в жизни: пять знаков зодиака скоро сорвут куш удачи

"Стоит закупиться сейчас": какой продукт к новогоднему столу сильно вырастет в цене

"Стоит закупиться сейчас": какой продукт к новогоднему столу сильно вырастет в цене

Подержанный автомобиль, которому нет равных: эксперты назвали лучшую модель на рынке

Подержанный автомобиль, которому нет равных: эксперты назвали лучшую модель на рынке

В чем разница между оливками и маслинами: учительница удивила объяснением

В чем разница между оливками и маслинами: учительница удивила объяснением

В Нидерландах срочно хотят избавиться от солнечных панелей: в чем причина

В Нидерландах срочно хотят избавиться от солнечных панелей: в чем причина

Последние новости

19:57

Можно ли парковаться на тротуаре: полиция назвала условие для избежания штрафа

19:42

Почти во всех областях объявили І уровень опасности: будет очень сильный туман

19:28

Под ударом логистика россиян: штурмовики ДШВ улучшили положение в ПокровскеВидео

19:10

Начался двенадцатый раунд войны: что это значитмнение

18:57

Цены на популярные продукты падают - что зимой будет дешевле, чем в прошлом году

Деньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим ГардусДеньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим Гардус
18:30

Секрет микроволновки, о котором знают единицы: одна скрытая функция меняет всёВидео

18:27

Можете навлечь беду: какой 2 ноября церковный праздник и чего лучше не делать в этот день

17:35

Деньги и бесплатные 3000 км: Зеленский объявил о "зимней поддержке" для украинцев

17:26

"Продолжаем зачистку": Сырский раскрыл детали высадки десанта ГУР в Покровске

Реклама
17:18

Несколько магнитных бурь ворвутся в Украину в ноябре: названы опасные даты

16:35

В сети появилось фото жутко постаревшего осужденного американского рэппера

16:28

Трамп не даст Украине проиграть, его стратегия потрясла Путина – The Telegraph

16:28

Худшая ситуация не в Покровске: в DeepState рассказали, где больше всего продвинулся враг в октябре

16:09

Гороскоп Таро на завтра 2 ноября: Ракам - победа, Львам - доверять себе

16:01

Patriot "слишком дорогое удовольствие" в борьбе с КАБами: "Флеш" назвал альтерантивуВидео

15:58

"Это было красиво, ребята зашли": появились детали операции ГУР в Покровске

15:27

РФ штурмует Покровск с новой тактикой: офицер ВСУ раскрыл тревожные детали

15:01

ВСУ контролируют позиции на территории РФ: появились интересные подробности

14:35

Ни в коем случае не "большое спасибо" - как правильно благодарить на украинскомВидео

14:06

Как вернуть блеск ложкам и вилкам: что стоит положить в посудомоечную машинку

Реклама
13:45

Цена превысила 600 гривен: в Украине неожиданно подорожал популярный продукт

13:25

"Стоит закупиться сейчас": какой продукт к новогоднему столу сильно вырастет в цене

13:24

"Не нарывайтесь": Лукашенко пригрозил "бахнуть" вместе с Путиным "Орешником"

13:13

Россияне прячутся и молятся о помощи: ВСУ подготовили "сюрпризы" в Покровске

12:36

"Встретимся в суде": София Шамия угрожает после скандала на проекте "Холостяк"

12:33

"Упало сердце": принц Гарри занервничал, что может лишиться титула

12:23

Ученые призвали срочно закрывать крышку унитаза: причина удивила всех

12:18

Ленивый шоколадный пирог на сковородке: рецепт проще простого

12:05

Гороскоп на завтра 2 ноября: Овнам - финансовые неурядицы, Стрельцам - сюрприз

12:04

Очень редкое фото: как сейчас выглядит Виктория Петрик

11:55

Гороскоп на ноябрь 2025 для Водолеев: переезды, сюрпризы и финансовое облегчение

11:30

Гороскоп на ноябрь 2025 для Козерогов: что вернется из прошлого и какие планы рухнутВидео

11:27

Популярный "лайфхак" для очистки лобового стекла может испортить авто: детали

11:17

Высохший старик: у оголтелого путиниста Джигурды заподозрили смертельную болезнь

10:52

"Прилеты" в разных областях, есть раненые: РФ атаковала Украину кучей "Шахедов"Фото

10:43

Россия ударила по Николаеву Искандером-М: есть погибший, много раненых

10:36

Может испортить консервацию: как дома быстро обнаружить некачественную соль

10:11

Время для отношений: ваша дата рождения подскажет, когда придет настоящая любовь

09:42

Невозможно отправить деньги: в ПриватБанке произошел внезапный сбой

09:16

ГУР провело спецоперацию под Москвой: взорвался важнейший военный объект РФ

Реклама
09:15

Начало ноября изменит все: какие ТОП-3 знака почувствуют настоящее перерождение

08:44

Дома аж трясло, а под Москвой погас свет: дроны массированно атаковали Россию

08:20

Украинцев начали серьезно штрафовать за "громкие" авто: что известно

08:10

Назван последний месяц для РФ, когда Путин может пытаться выскочить из войнымнение

07:50

ВСУ продвинулись на пяти направлениях фронта, а враг "топчется" на одном - ISW

06:10

Покровск и не только: как Путин просчиталсямнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках двух коллег за 31 секунду

05:14

"Это наша традиция": Могилевская раскрыла трогательный момент с дочкой

04:27

В чем разница между оливками и маслинами: учительница удивила объяснением

03:33

Есть все шансы скоро истощиться: ТОП-5 знаков, кому нужно срочно отдохнуть

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруАни ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять