Лютый холод нипочем: один простой трюк согреет квартиру за копейки

Алексей Тесля
7 ноября 2025, 19:56
Как обогреть комнату без электричества и газа - как обогреть комнату подручными средствами.
отопление
Названы способы согреться без отопления / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • В первую очередь стоит заняться утеплением помещения
  • Чтобы временно обогреть помещение, подойдут любые бытовые приборы
  • Стоит обратить внимание на современные энергоэффективные решения

Если в доме холодно, а обогревателя под рукой нет, согреться всё же возможно — нужно лишь грамотно использовать тепло и не позволять ему уходить.

В первую очередь стоит заняться утеплением помещения, говорится в материале Главреда.

Для этого:

  • проверьте герметичность дверей и окон;
  • заделайте щели, через которые проникает холод;
  • используйте плотные шторы, особенно на ночь;
  • холодные стены можно дополнительно утеплить декоративными панелями, коврами или мебелью.

В солнечные дни откройте все шторы и жалюзи на окнах, выходящих на юг, чтобы впустить максимум естественного тепла, а вечером снова закройте их — это поможет сохранить накопленное за день тепло.

Если солнечный свет плохо проникает в комнаты, можно установить светоотражающую плёнку на стёкла или обрезать деревья, загораживающие окна.

Чтобы временно обогреть помещение, подойдут любые бытовые приборы, выделяющие тепло: лампы накаливания, духовка, утюг или даже ноутбук. Электроодеяло, грелки или бутылки с горячей водой помогут быстро согреться точечно — в кровати или на диване.

Как подготовить дом к зиме инфографика
/ Главред

Тем, кто ищет долгосрочную альтернативу обогревателям, стоит обратить внимание на современные энергоэффективные решения: солнечные коллекторы, тепловые насосы или генераторы, подключённые к системам отопления.

Эти технологии позволяют использовать природные ресурсы и поддерживать комфортную температуру в доме без лишних затрат.

Отопление без переплат: советы экспертов

Простой и недорогой способ сделать комнату теплее — установить за батареей отражающий экран из фольгированного материала. Он направляет тепло обратно в помещение, предотвращая его утечку через наружные стены. Такой приём особенно эффективен, если радиаторы расположены у внешних стен, и помогает сократить расходы на отопление.

Смотрите видео - как утеплить квартиру:

Тема утепления многоэтажных домов остаётся актуальной для многих: кто-то стремится снизить счета за отопление, а кто-то — просто сделать жильё теплее и комфортнее.

Жительница Днепра Марина рассказала, как можно недорого и эффективно утеплить квартиру, поделившись своими проверенными лайфхаками.

Ранее сообщалось о том, что первый украинский областной центр постепенно входит в отопительный сезон. Речь идет о городе Сумы. Теплоснабжение в городе подается, но по графику. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и постоянные угрозы, системы работают стабильно.

Напомним, Главред писал, что Украина может достаточно комфортно пройти отопительный сезон. "Нафтогаз" уже начал получать кредиты от госбанков, следовательно, есть средства на закупку газа.

Читайте также:

В каком месяце включают отопление в Украине?

В октябре в Украине стартует отопительный сезон. В начале тепло начнут давать в дома жилого фонда, а потом уже на коммунальные предприятия. В нашей стране на социальных объектах включат батареи, когда температура внутри здания не поднимается выше +16 градусов.

