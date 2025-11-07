Лютый холод нипочем: один простой трюк согреет квартиру за копейки

Как обогреть комнату без электричества и газа - как обогреть комнату подручными средствами.

Вы узнаете:

В первую очередь стоит заняться утеплением помещения

Чтобы временно обогреть помещение, подойдут любые бытовые приборы

Стоит обратить внимание на современные энергоэффективные решения

Если в доме холодно, а обогревателя под рукой нет, согреться всё же возможно — нужно лишь грамотно использовать тепло и не позволять ему уходить.

В первую очередь стоит заняться утеплением помещения, говорится в материале Главреда.

Для этого:

проверьте герметичность дверей и окон;

заделайте щели, через которые проникает холод;

используйте плотные шторы, особенно на ночь;

холодные стены можно дополнительно утеплить декоративными панелями, коврами или мебелью.

В солнечные дни откройте все шторы и жалюзи на окнах, выходящих на юг, чтобы впустить максимум естественного тепла, а вечером снова закройте их — это поможет сохранить накопленное за день тепло.

Если солнечный свет плохо проникает в комнаты, можно установить светоотражающую плёнку на стёкла или обрезать деревья, загораживающие окна.

Чтобы временно обогреть помещение, подойдут любые бытовые приборы, выделяющие тепло: лампы накаливания, духовка, утюг или даже ноутбук. Электроодеяло, грелки или бутылки с горячей водой помогут быстро согреться точечно — в кровати или на диване.

Тем, кто ищет долгосрочную альтернативу обогревателям, стоит обратить внимание на современные энергоэффективные решения: солнечные коллекторы, тепловые насосы или генераторы, подключённые к системам отопления.

Эти технологии позволяют использовать природные ресурсы и поддерживать комфортную температуру в доме без лишних затрат.

Отопление без переплат: советы экспертов

Простой и недорогой способ сделать комнату теплее — установить за батареей отражающий экран из фольгированного материала. Он направляет тепло обратно в помещение, предотвращая его утечку через наружные стены. Такой приём особенно эффективен, если радиаторы расположены у внешних стен, и помогает сократить расходы на отопление.

Тема утепления многоэтажных домов остаётся актуальной для многих: кто-то стремится снизить счета за отопление, а кто-то — просто сделать жильё теплее и комфортнее.

Жительница Днепра Марина рассказала, как можно недорого и эффективно утеплить квартиру, поделившись своими проверенными лайфхаками.

Ранее сообщалось о том, что первый украинский областной центр постепенно входит в отопительный сезон. Речь идет о городе Сумы. Теплоснабжение в городе подается, но по графику. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и постоянные угрозы, системы работают стабильно.

Напомним, Главред писал, что Украина может достаточно комфортно пройти отопительный сезон. "Нафтогаз" уже начал получать кредиты от госбанков, следовательно, есть средства на закупку газа.

