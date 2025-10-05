Укр
Считали сокровищем и носили как талисман: раскрыт секрет стеклянных шариков из СССР

Юрий Берендий
5 октября 2025, 15:50
В советские времена стеклянные шарики были настоящим детским сокровищем, вокруг которого выросли десятки легенд и тайн об их загадочном происхождении.
Стеклянные шарики СССР - раскрыт секрет стеклянных шариков из СССР / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео YouTube

Во времена Советского Союза почти каждый ребенок мечтал найти загадочный стеклянный шарик - маленькое сокровище, которое вызывало настоящий ажиотаж во дворах. О том, зачем в СССР делали круглые стеклянные шарики рассказал блогер, автор YouTube канала "Историк" в видео.

Главред раскрыл тайну стеклянных шариков из СССР.

Тайна советских шариков: детские легенды и "ценная валюта"

"Если вы застали времена СССР, то наверняка видели загадочные стеклянные шарики, которые среди детей считались настоящим сокровищем", - рассказывает автор YouTube-канала "Историк".

Шарики были разных цветов - прозрачные, зеленые, реже красные, синие или коричневые. Именно эти яркие варианты ценились больше всего, ведь встречались редко. Дети верили, что шарики имеют магическое или даже военное происхождение.

"Одни утверждали, что эти шарики связаны с секретными военными проектами, другие - что их используют в кинематографе для изображения сокровищ. Была даже версия об их внеземном происхождении", - отмечает блогер.
Из-за своей загадочности шарики стали своеобразной детской валютой. Их можно было обменять "на что угодно - от конфет и игрушек до сложного ножа или хорошей рогатки", вспоминает автор.

Что известно о стеклянных шариках СССР

Найти эти шарики в обычном магазине было невозможно, поэтому дети отправлялись на поиски к железнодорожным путям или стеклянным заводам.

"Основным местом, где их можно было найти, это железнодорожные пути, а также территории стеклообрабатывающих предприятий", - объясняет "Историк".

Часто шарики просто носили с собой - как талисманы, или же использовали в различных играх.

Для чего в СССР делали стеклянные шарики

Несмотря на все детские легенды, у шариков оказалось вполне реальное промышленное происхождение. "На самом деле эти загадочные стеклянные шарики - ничто иное, как полуфабрикат для производства стекловолокна", - говорит блогер.

Такую форму шарикам придавали не случайно - их было удобно загружать в печь.

"Их плавили при температуре 1200 градусов, а затем из них извлекали тонкие стеклонити, из которых формируется очень прочная стеклоткань", - объясняет автор.

Он добавил, что во время транспортировки на заводы через щели в вагонах часть шариков выпадала на землю.

"На железнодорожные пути такие шарики попадали во время их транспортировки... где их потом и находила довольная детвора", - подытожил блогер.

Об источнике: YouTube-канал "Историк"

YouTube-канал "Историк" предлагает зрителям разнообразный контент, связанный с историей и интересными фактами из СССР. Аудитория канала - более 14 тысяч подписчиков.

СССР
