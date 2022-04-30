Отмена санкций и статус русского языка: в ОП осадили нафантазировавшего о переговорах Лаврова

Михаил Подоляк / Twitter

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рекомендовал представителям Российской Федерации отказаться от комментариев, не достоверных и сколько-нибудь соответствующих реальному ходу переговорного процесса.

Таким образом он прокомментировал заявление главы МИД РФ о том, что на украинско-российских переговорах якобы обсуждается статус русского языка и отмена санкций против РФ.

"Не в первый раз приходится говорить о том, что между фактами и фантазиями у представителей РФ слишком большая дистанция", — отметил советник главы ОП.

Он обратил внимание на то, что Лавров даже не участвует в российско-украинских переговорах.

"Ни разу за столом переговоров не видел господина Лаврова. Ни очно, ни в онлайн формате. Хотя сам не пропустил ни единого раунда. Поэтому несколько удивляет его склонность комментировать то, в чем не участвуешь и что не видишь изнутри процесса", — отмечает Подоляк.

"Денацификацию и русский язык" российская армия вполне конкретно "обсудила" с украинцами в Буче, Гостомеле, Харькове, Волновахе и конечно же, в Мариуполе. И все соответствующие выводы навсегда вписаны в историю кровью невинных украинских граждан", – отметил представитель ОП.

Он подчеркнул, что проблематика глобальных международных санкций в отношении РФ совсем не обсуждается, в том числе в рамках переговорного процесса.

"Так как до сих пор не устранена причина для их [санкций] введения мировым сообществом, а именно оккупация части территории Украины и вероломное нарушение нашей территориальной целостности и суверенитета. Ну и разумеется, санкции не могут обсуждаться с Украиной без участия всех прочих стран, потому что вводил их весь цивилизованный мир в ответ на абсолютное варварское поведение России. И именно всем нашим партнерам вместе с Украиной решать, когда и какие решения по санкциям принимать", — добавил Подоляк.

Новые заявления Лаврова

Ранее Лавров заявил, что Москва якобы обсуждает с Киевом среди прочего отмену антироссийских санкций и статус русского языка в Украине.

В интервью китайскому Синьхуа Лавров сказал, что Россия и Украина фактически в ежедневном режиме обсуждают проект договора по видеосвязи.

"В этом документе должны быть зафиксированы такие элементы постконфликтного положения дел, как постоянный нейтралитет, безъядерный, внеблоковый и демилитаризованный статус Украины, а также гарантии ее безопасности", - сказал Лавров.

Он добавил, что в повестке дня переговоров якобы также есть вопросы денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие.

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