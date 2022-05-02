В Бородянке будут спасать кота, который застрял на 7 этаже полуразрушенного дома

Кот на 7-м этаже полуразрушенного дома в Бородянке/ Facebook Eugene Kibets

В Бородянке на Киевщине заметили кота, который находится на 7 этаже полуразрушенного дома.

Котик чудом остался жив после бомбардировки поселка российскими оккупантами, и уже не одну неделю после освобождения населенного пункта от захватчиков был вынужден сидеть на бетонных плитах в полуразрушенном доме, пока его не заметили. Об этом сообщил активист Евгений Кибец в Facebook.

Активист попросил о помощи, ведь для спасения кота нужен грузовик с "башней".

Позже Евгений обновил свою публикацию и отметил, что активисты планируют провести операцию по спасению кота в понедельник, 2 мая.

Неизвестно, сколько именно времени котик пробыл сам в остатках полуразрушенного дома и есть ли у него хоть какая-то еда и вода. Животное сидит на полностью разрушенном перекрытии в картонной коробке.

Напомним, ВСУ вытеснили российских оккупантов из Бородянки в конце марта.

На 7-м этаже полуразрушенного дома в Бородянке заметили кота/ Facebook Eugene Kibets

На 7-м этаже полуразрушенного дома в Бородянке заметили кота/ Facebook Eugene Kibets

Ранее еще один кот стал символом несокрушимости Бородянки. Животное со значительными повреждениями спасатели извлекли из-под завалов многоэтажного дома. Котика пытались спасти ветеринары, но, к сожалению, позже он умер.

Уцелевший кухонный шкаф стал символом стойкости украинцев

Напомним, Бородянка Киевской области была освобождена от российских оккупантов 1 апреля. После этого в сеть попало фото одного из разрушенных домов. На снимке видно, что от квартиры, в которой когда-то жили люди, ничего не осталось. Чудом уцелел лишь кухонный шкаф, висящий над пропастью. Более того, вся посуда в шкафу – целая, а сверху стоит керамический петушок.

В сети мигом отреагировали на это фото. Уцелевшую кухонный шкаф начали сравнивать со стойкостью украинского народа.

Позже удалось разыскать владелицу "устойчивого шкафчика". Она рассказала, как потеряла мужа и двух сыновей.

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