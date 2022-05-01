Чудом уцелела после бомбежек: в Бородянке под завалами дома нашли икону

Полковник Николай Журавлев передаст икону в один из храмов Православной Церкви Украины.
В полностью разрушенном доме в городе Бородянка Киевской области под завалами нашли икону, которая чудом уцелела после ужасных бомбардировок российских захватчиков.
Фото опубликовал в Facebook Назарий Еременко. Полковник Николай Журавлев передаст икону в один из храмов Православной Церкви Украины.
Как сообщал Главред, ранее в Сеть попало фото одного из разрушенных домов в Бородянке Киевской области. На снимке видно, что от квартиры, в которой когда-то жила украинская семья, ничего не осталось. Чудом уцелел лишь кухонный шкаф.
Однако шкаф крепко держится над образовавшейся после авиаудара пропастью. Более того, вся посуда в шкафу — целая, а сверху на нем стоит кувшин в форме петушка.
Уцелевший несмотря на что кухонный шкаф можно сравнить со стойкостью украинского народа, который противостоит российским захватчикам.
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