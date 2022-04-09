В синяках и с осколками, но непобежденный: кот стал символом несокрушимости Бородянки

Кот / Анатолий Кравчук / Facebook

Вот уже несколько суток одним из символов несокрушимости города Бородянка в борьбе с российскими агрессорами стал кот, которого спасатели вытащили из-под завалов многоэтажного дома. Об этом сообщает Telegram-канал "Правда Геращенка".

"Кот, который выжил. Его только сегодня,6 апреля, достали из дома, под завалами которого уже месяц лежат тела людей, пожалуй, и его бывших хозяев, и к которым спасатели сегодня смогли получить доступ", – ранее написал местный житель и помощник адвоката Анатолий Кравчук.

Кота сразу же обследовали ветеринары. У него обнаружили проблемы с желудком, ведь он долгое время просидел вообще без питания. Пушистый заметно похудел, а из его туловища, в достаточной степени покрытого синяками, врачи вытащили несколько обломков дома.

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Напомним, ранее популярный в Сети кот Степан из Харькова, который был вынужден переехать со своей хозяйкой во Францию по причине нападения России на Украину, был номинирован на престижнейшую международную премию блогеров и лидеров мнений World Influencers and Bloggers Awards 2022.

На официальной Instagram-странице премии сообщили, что мероприятие пройдет 18 мая в Каннах, Франция. Деньги от продажи билетов будут направлены на помощь Украине.