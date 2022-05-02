Отрубали головы и конечности: Зеленский рассказал о зверствах путинской армии в Буче

Оккупанты в Буче пытали, насиловали и убивали мирных людей / Фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжается расследование военных преступлений, совершенных путинскими солдатами в городах Киевской области, пока они находились в оккупации.

В интервью австралийскому телеканалу Nine Network глава государства рассказал, что оккупанты в Буче пытали, насиловали и убивали мирных людей, некоторым даже отрубали головы и конечности.

"Российские оккупанты в Буче жестоко пытали и убивали гражданских. У людей даже были отрублены головы и конечности", — сообщил Зеленский.

Президент также рассказал, что он чувствовал после посещения населенных пунктов Киевской области.

"Испытывал боль, испытывал ненависть, испытывал желание мести. Это первое ощущение. Потом спадает эмоция и приходит непонимание – как можно так относиться к людям, в целом к человечеству. Как можно было замучить такое количество? Даже если они считают нас врагом, то к чему здесь гражданские люди? Если ты войско считаешь врагом", – объяснил Зеленский.

Геноцид украинцев в Буче

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали из города российских оккупантов. Когда украинские защитники зашли в город, то увидели, какие зверства там творил враг. Российские военные насиловали и убивали украинцев.

Во время захвата Бучи оккупанты убили сотни мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны. Некоторые из них были расстреляны со связанными руками. Среди убитых и замученных - мужчины, женщины, дети.

Россия утверждает, что убийства мирных жителей якобы произошли после вывода российских войск из пригорода Киева.

Но спутниковые снимки компании Maxar Technologies свидетельствуют, что тела погибших на улицах Бучи стали появляться в середине марта, когда город был под контролем РФ.

7 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что большинство погибших мирных жителей города во время оккупации были застрелены. У 90% из них именно пулевое ранение стало причиной смерти.

Немецкое издание Spiegel также получило доказательства, что жителей Бучи целенаправленно расстреливали российские оккупанты. Разведка Бундесвера перехватила радиопереговоры оккупантов в Буче. Они свидетельствуют, что убийства мирных жителей были частью стратегии армии РФ по запугиванию населения украинских городов.

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