ВСУ отбили 8 атак врага на востоке: враг понес серьезные потери

Оккупанты не оставляют попыток прорвать нашу оборону.
Российские оккупационные войска не прекращают наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удерживания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.
Так, за прошедшие сутки, защитниками и защитницами Украины отбито восемь атак врага, сообщили в Генштабе.
"Уничтожено три танка, восемь артиллерийских систем, семь единиц боевой бронированной техники, один автомобиль и три единицы специальной инженерной техники противника", - говорится в сообщении.
В городе Мариуполь продолжает блокирование подразделений Сил обороны в районе "Азовсталь". Совершал штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.
Читайте такжеАрмия Украины уничтожила "элиту" войск России – Москва вынужденно меняет тактику – МинобороныНапомним, за прошедший четверг на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отбили 11 атак агрессора, уничтожили 24 единицы сухопутной техники и сбили 7 воздушных целей оккупантов РФ.
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