УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ отбили 8 атак врага на востоке: враг понес серьезные потери

7 мая 2022, 08:16

Оккупанты не оставляют попыток прорвать нашу оборону.

ВСУ
ВСУ отбили 8 атак врага на востоке / Армия Информ

Российские оккупационные войска не прекращают наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удерживания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Так, за прошедшие сутки, защитниками и защитницами Украины отбито восемь атак врага, сообщили в Генштабе.

"Уничтожено три танка, восемь артиллерийских систем, семь единиц боевой бронированной техники, один автомобиль и три единицы специальной инженерной техники противника", - говорится в сообщении.

В городе Мариуполь продолжает блокирование подразделений Сил обороны в районе "Азовсталь". Совершал штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.

Читайте такжеАрмия Украины уничтожила "элиту" войск России – Москва вынужденно меняет тактику – МинобороныНапомним, за прошедший четверг на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отбили 11 атак агрессора, уничтожили 24 единицы сухопутной техники и сбили 7 воздушных целей оккупантов РФ.

Смотрите онлайн новости Донбасса:

Читайте также:

viber
война в Украине новости Донбасса
Реклама
Популярное
Сабуров поплатился за шутки о мертвых украинках: после "пинка" в Израиле его отшили в родном КазахстанеСабуров поплатился за шутки о мертвых украинках: после "пинка" в Израиле его отшили в родном Казахстане Променяла Украину на трусы: Наташа Королева засветилась на концерте в объятиях рашиста-ТарзанаПроменяла Украину на трусы: Наташа Королева засветилась на концерте в объятиях рашиста-Тарзана Доллар по 100 гривен: что известно о сценарии послевоенного курсаДоллар по 100 гривен: что известно о сценарии послевоенного курса В Украине рекордно подорожал бензин: эксперт объяснил, на сколько затянется дефицитВ Украине рекордно подорожал бензин: эксперт объяснил, на сколько затянется дефицит "Добрая русская традиция": Вятрович сказал, когда будет дворцовый переворот в РФ и как изменится Россия"Добрая русская традиция": Вятрович сказал, когда будет дворцовый переворот в РФ и как изменится Россия
Поддержите Главред

Последние новости

08:29

Путина подставили свои же из-за денег: историк объяснил, почему провалился блицкриг РФ в Украине

08:16

ВСУ отбили 8 атак врага на востоке: враг понес серьезные потериВидео

07:41

"Сложный период продлится около двух месяцев": Арестович рассказал о новой фазе войны в Украине

07:24

Ретроградный Меркурий 10 мая - 3 июня: Рыбам - возвращение домой, Козерогам - долги, Овнам - кражаВидео

07:00

Часть войск РФ отвели от Харькова: городу не грозит захват, но обстрелы продолжатся - Арестович

Реклама
06:36

Оккупанты ракетным ударом уничтожили музей Сковороды под ХарьковомВидео

06:21

Россия покажет свое звериное лицо 9 маямнение

05:40

Тысяча гривен за доллар? Что известно о черном и реальном валютном курсах

05:14

Полоса неудач закончится: пять знаков зодиака ждет счастливое будущее

04:58

Трубочки из лаваша на скорую руку: быстрый рецепт с идеальной начинкойВидео

04:50

Арестович рассказал об успехах ВСУ на передовойВидео

04:40

Врежут дожди и будет греметь: синоптики назвали дату опасной погодыВидео

04:21

Кровавая резня в Буче: как проходит процесс опознания тел погибших

03:50

Самое опасное направление агрессии: эксперт рассказал, куда Кремль перекидывает больше всего войск

03:15

Не только оружие: генерал США назвал то, что нужно Украине для победы в войнеВидео

02:45

Окружение водит Путина за нос, о разгроме армии РФ он узнает последним - Вятрович

02:36

Скандал с перегаром: Милевского обвинили в попрошайничестве во время войны

02:13

Дочь путиниста Машкова рассказала, что ждет РФ и ее отца: трибунал в Гааге и зомбирующая пропаганда

01:58

"Дух Жириновского": у Зеленского высмеяли влажные фантазии экс-президента РФ

01:33

Путин видит себя современным Сталиным: историк объяснил, почему 9 мая - дедлайн в войне в Украине

Реклама
01:18

Артснаряды и радары: Байден объявил новый пакет военной помощи для УкраиныВидео

00:51

Приметы на 7 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:38

Конец "Шахерезады": в Италии арестовали роскошную мега-яхту ПутинаВидео

00:28

"На них поставлен крест": Иван Дорн назвал главное отличие между украинцами и россиянами

00:05

Запугивания и убийства: рашисты готовят провокации в Мелитополе на 9 маяВидео

06 мая, пятница
23:59

Переплюнул Путина: патриарх Кирилл насмешил гигантским столом для переговоров

23:26

Монстр-убийца: бойцы ВСУ крушат рашистов гибридной техникойВидео

23:22

"Наша семья будет больше": Осадчая поздравила Юрия Горбунова

23:16

Зеленский предложил способ остановить войну за 24 часаВидео

23:06

Оккупанты обстреляли Донецкую область: есть погибший и раненые

23:04

Зеленский ответил на угрозы ядерного удара по УкраинеВидео

22:58

Оккупантов стирают с лица земли: рашистов уничтожают дронами-камикадзеВидео

22:51

Ушел из жизни известный писатель-фантаст

22:34

История только начинается: у неженатого Ермака показали его милое общение с Анджелиной Джоли

22:32

"Ад" в Херсоне: оккупанты пытают людей и держат в подвалах украинцевВидео

22:31

Провал в Украине: Путин устроил охоту на ведьм и ищет козлов отпущения - The TimesВидео

22:22

"100 ударов салом по морде": Янина Соколова ждет Анатолия Шария в УкраинеВидео

22:19

Джонсон в разговоре с Макроном осудил "смертоносную глупость Путина"Видео

21:57

Корабль пылает в море: в Турции показали кадры с подбитым Адмиралом МакаровымВидео

21:29

В Белом доме высказались о возможности списании долга Украине

Реклама
21:26

ВСУ перешли в наступление: в ОП рассказали о продвижении на двух направленияхВидео

21:10

Алексей Дурнев. Как живут рашистыВидеоблоги

21:03

Евровидение 2022: когда состоится и кому пророчат победу букмекеры

20:55

Зачистка Харьковщины: ВСУ выбили рашистов из пяти населенных пунктовВидео

20:51

Враг держит в Беларуси до восьми ракетных комплексов "Искандер" - Генштаб

20:45

Пляски на перевернутом кресте: Киркоров шокировал новой выходной и спровоцировал скандал в России

20:33

Ленд-лиз для Украины: стала известна дата подписания закона БайденомВидео

20:25

Маша Ефросинина рассказала про раскол в российском шоу-бизнесе: "Они, гады, все знали"

20:20

"Шальная мысль": Лукашенко примерещилась "польская угроза" для Украины

19:48

Астролог назвал месяц, когда ВСУ перейдут в наступление и вышвырнут российских оккупантовВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять