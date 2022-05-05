Оркам вломили на Донбассе: ВСУ уничтожили вражескую технику вместе с оккупантами

Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.
За четверг на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отбили 11 атак агрессора, уничтожили 24 единицы сухопутной техники и сбили 7 воздушных целей оккупантов РФ.
Как говорится в сообщении штаба Операции Объединенных сил, благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.
"В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, 11 единиц боевой бронированной и 5 единиц автомобильной техники врага. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10", - говорится в сообщении.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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