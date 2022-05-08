Армия Украины разбивает войска РФ в Запорожской области: враг несет потери – ОВА

ВСУ продолжают бои с войсками России в Украине / Фото Reuters

Войска России на Запорожском направлении за минувшие сутки активных боевых действий не проводили. Однако успешные контрнаступательные действия вели силы обороны Украины. В ходе боевых столкновений убили 142 российских военных, 183 ранены. Уничтожены 4 вражеских танка, 4 реактивные системы залпового огня Град, две 122-миллимитровые самоходные артиллерийские установки 2С1 Гвоздика, один 120-миллиметровый миномет, 14 ББМ. Также сбито два БПЛА типа Орлан-10. Об этом заявили в Запорожской областной военной администрации.

Как сообщает пресс-служба ОВА, статистические данные указывают на том, что украинские военные проводят эффективные контрнаступательные действия. За прошедшие 24 часа убили 142 российских военных, еще 183 получили ранения.

Читайте такжеОккупанты РФ в Запорожской области пытали и убили украинца: перед смертью он открыл по ним стрельбуТакже оккупанты понесли потери и в военной технике. В частности, за сутки уничтожили 4 танка, 4 РСЗО Град, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1 Гвоздика, один 120-миллиметровый миномет, 14 боевых бронированных машин, одна из которых – БММ Тигр. Кроме того, известно, что украинские защитники сбили два БПЛА типа Орлан-10.

Подчеркивается, что жителей временно захваченных Россией территорий предупреждают о возможных провокациях врага 9 мая.

Ситуация в Запорожской области

В Генеральном штабе ВСУ ранее заявили, что в Запорожской области войска России наступали в районе города Орехов. В результате они понесли большие потери. Более сотни убитых военных 1-го Армейского корпуса были доставлены в центральный морг временно захваченной Горловки.

Сотрудники ГБР по городу Мелитополь разоблачили в Запорожье российского военного летчика. Его подозревают в работе на Россию. В ходе проверки лиц, которые заехали в Украину накануне российского нападения, было установлено, что российский военные летчик последние годы регулярно приезжал к близким родственникам в Запорожье. Его подозревают в том, что он приехал с целью проведения диверсионно-разведывательной деятельности по заданию России.

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