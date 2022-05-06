В Запорожье поймали подозреваемого в шпионаже российского летчика / ГБР

Работники территориального управления ГБР по городу Мелитополь разоблачили в Запорожье российского военного летчика, который подозревается в шпионаже в пользу страны-агрессора. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Его разоблачили в ходе проведения спецоперации по выявлению враждебных элементов из числа граждан Российской Федерации, которые заехали на территорию Украины накануне российского вторжения. По оперативной информации, российский военный летчик в последние годы регулярно навещал близких родственников в Запорожье", ‒ говорят правоохранители.

По их данным, 8 февраля русский военный летчик въехал в Украину.

"После начала российской агрессии летчик начал скрываться, а его мать рассказывала всем, что больше года не видела сына. Он представлялся пенсионером гражданской авиации, хотя работники ГБР получили бесспорные доказательства о его принадлежности к российской армии", ‒ отмечается в сообщении ГБР.

Следователи подозревают, что россиянин прибыл в Украину в качестве пресловутой "консервы" ‒ для того, чтобы заниматься диверсионно-разведывательной деятельностью и корректировать огонь военных России по объектам стратегического значения Вооруженных сил Украины и территориальной обороны; сливом данных относительно их перемещения, расположение блокпостов, дислокации армейских батальонов и частей территориальной обороны.

После завершения всех юридических процедур ГБР передаст задержанного Службе безопасности Украины.

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Напомним, ранее Государственное бюро расследований задержало руководителя фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Мариупольском городском совете Владимира Клименко. Согласно данным следствия, он призывал к свержению власти в Украине и работал на Россию.

Личность Клименко примечательна тем, что в разное время он был связан с Януковичем, Королевской и Медведчуком. При этом Клименко якобы является бывший мужем так называемой "экс-генпрокурора" оккупированного Крыма Натали Поклонской.

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