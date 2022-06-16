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РФ боятся исключить из ООН: все дело в ядерном оружии - Кислица

16 июня 2022, 15:35

Мир должен ответственно вести себя по отношению к российским угрозам.

ядерное оружие, ООН, Кислица
РФ не исключат из ООН из-за ядерного оружия / фото: politikus.ru, Reuters

Россию боятся исключить из ООН, так как у нее есть ядерное оружие. Именно из-за этой причины весь мир около 30 лет закрывал глаза на действия РФ. Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в эфире телемарафона.

Лондон, Вашингтон и Париж, которые являются постоянными членами Совета безопасности, не готовы об этом говорить.

"То обстоятельство, что РФ имеет ядерный арсенал, оно является сложнейшей темой, и ни одна страна мира не может позволить себе вести себя безответственно по отношению к российским угрозам", - сказал Сергей Кислица.

Кислица также оставил без ответа вопрос, сможет ли Путин применить ядерное оружие, ведь даже тактическое "будет самоубийством".

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Угроза применения Россией ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сделал заявление, согласно которому РФ может перейти к применению тактического ядерного оружия. По словам украинского гаранта, мировые политики ведут подготовку к такому возможному сценарию. При этом ситуация с угрозами Москвы может привести к тому, что появятся новые ядерные державы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов полагает, что РФ в недалеком будущем ожидает распад государства. По его мнению, Россию нужно разоружить, чтобы Москва никому не угрожала. Речь идет и о лишении российского государства ядерного оружия.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что угроза ядерного удара со стороны РФ присутствует. Впрочем, если Россия, которая все же признает, что ядерная война не будет выигрышной, пойдет на реализацию такого шага, конфликт будет носить совсем другой характер.

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