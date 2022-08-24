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Армия Украины в День независимости сокрушила вражеский вертолет Ка-52 стоимостью 16$ млн

24 августа 2022, 11:40

Вертолет Ка-52 Аллигатор является одной из "гордостей" российских оккупантов и выпускается только с 2008 года.

Ка-52 Аллигатор
Ка-52 Аллигатор называют "гордостью российской авиации" / Фото Википедия

Силы обороны Украины около часу ночи 24 августа, в День независимости, уничтожили один из самых дорогих и современных вражеских вертолетов – Ка-52 Аллигатор. Цена такого вертолета, который выпускается только с 2008 года, составляет не менее 16 миллионов долларов США.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, украинские военные нанесли новый удар по противнику на восточном фронте. Оккупанты понесли потери.

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В частности, зенитные ракетные подразделения армии Украины уничтожили вражеский вертолет Ка-52 Аллигатор. Его называют "гордостью российской авиации". Летательный аппарат выпускают лишь с 2008 года. На вооружении такого вертолета находится пушечная установка с лазерной системой наведения, а также противотанковый ракетный комплекс и авиабомбы.

"Около часа ночи 24 августа на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины демилитаризован вертолет Ка-52 российских оккупантов. С Днем Независимости, Украина!" – подчеркнули в ВС ВСУ.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что Украина не будет идти на уступки России по вопросам территорий. По словам чиновника, Киев стремится к тому, чтобы война не была перенесена на будущее. При этом украинское государство намерено восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года.

В Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что в скором времени на фронте могут случиться "очень острые события". Оккупанты пока не готовы вывести свои войска с территории Украины, однако ВСУ настроены на освобождение всех своих земель. Обострение может случиться и ко Дню Независимости.

Президент Владимир Зеленский допустил проведение переговоров между Украиной и Россией. Но для реализации такого сценария Москва должна выполнить условие Киева в виде вывода своих войск с украинской территории.

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