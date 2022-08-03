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Оккупанты обеднели за сутки на 91 млн долларов: СМИ подсчитали, на какую сумму ПВО ВСУ сбило ракеты

3 августа 2022, 13:17

Как известно, вечером 2 августа бойцы украинской системы ПВО уничтожили на Львовщине шесть русских ракет, а еще одну ‒ сбил истребитель ВСУ.

ВСУ, русская ракета
СМИ подсчитали, на какую сумму ПВО ВСУ сбило ракеты / УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Вечером во вторник, 2 августа, украинские офицеры заявили, что система ПВО сбила семь из восьми российских крылатых ракет типа Х-101 (они же Х-555). Это русским оккупантам $91 миллион, сообщает Forbes.

Для подсчета стоимости российских ракет аналитики использовал следующие расценки:

  • Х-101 ‒ 13 млн долларов;
  • "Калибр" ‒ 6,5 млн долларов;
  • "Искандер" ‒ 3 млн долларов;
  • "Оникс" ‒ 1,25 млн долларов;
  • Х-22 ‒ 1 млн долларов;
  • "Точка-У" ‒ 0,3 млн долларов.

Как известно, вечером 2 августа бойцы украинской системы ПВО уничтожили шесть русских ракет, а еще одну ‒ сбил истребитель ВСУ. Единственная оставшаяся ракета поразила зенитный ракетный комплекс во Львовской области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты во временно захваченной ими Херсонской области пытаются по-максимуму уберечь Антоновский мост от новых ударов со стороны ВСУ.

Об этом сообщили американские эксперты из Института исследования войны (ISW).

"Спутниковые снимки показали, что российские войска вырыли траншеи возле Антоновского моста (на правом берегу Днепра) и установили радиолокационные отражатели вдоль Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, чтобы предотвратить украинские ракетные удар", ‒ отметили эксперты.

Руководитель Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий заявил, что Антоновский мост больше не пригоден к эксплуатации. По его словам, решение военных было вынужденным, чтобы обрубить логистику войскам РФ. После победы Украины в войне эстакада будет восстановлена.

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Автор: Егор Бунин
ПВО новости Львова война России и Украины
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