"РФ – аутсайдер": у Зеленского назвали главное условие завершения войны в Украине

Михаил Подоляк назвал условие завершения войны / УНИАН/Reuters

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что для завершения войны нет необходимости учитывать позицию РФ.

После зверств оккупантов в Буче и других оккупированных населенных пунктах Украины, единственным сценарием завершения войны является военное поражение РФ, подчеркнул он в ходе интервью Радио НВ.

"Есть один формат завершения войны. Они (Россия, - ред.) могут проиграть, мы (Украина, - ред.) должны выиграть", - отметил представитель ОП.

Он пояснил, что завершение войны предполагает полное освобождение оккупированных территорий Украины.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что страна-агрессор уже проигрывает в Украине.

"Она (Россия, - ред.) тут проигрывает войну. Она не сможет выдержать войну на 5 или даже на 3 фронта Россия уже аутсайдер – она проигрывает", - добавил Подоляк.

Напомним, Владимир Путин 30 сентября объявил аннексию оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На "церемонии" присутствовали марионетки Кремля, которых Москва объявила оккупационной "властью".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия аннексией Украины решила пойти на эскалацию войны. Он призвал мир показать решительную реакцию на незаконные действия Кремля.

30 сентября президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

По словам украинского гаранта, государство уже прошло свой путь для евроатлантической интеграции.

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