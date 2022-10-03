"Мы потеряли сына, но очень рады": родители Захарченко заявили, что ради РФ им и сына не жалко

Родители Захарченко заявили, что ради РФ им и сына не жалко/ vedomosti-ua.com, скрин

Мать и отец убитого террориста так называемой "ДНР" Александра Захарченко в комментарии российским пропагандистским СМИ фактически заявили, что ради так называемого "присоединения" псевдореспублики "ДНР" к стране-агрессору России им даже сына не жалко.

Так они прокомментировали этот фарс с якобы "присоединением "ДНР" к РФ на камеру. Соответствующее видео обнародовал в своем Telegram-канале спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Родители убитого террориста радуются и с улыбкой рассказывают, как "долго ждали этого момента". При этом они даже не жалеют своего убитого сына – говорят, якобы он "за важное дело умер".

"Это большая радость со слезами на глазах. Мы потеряли своего сына, зато мы получили свою "настоящую Родину", – заявили родители Захарченко.

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Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук при этом справедливо отметил, что если родители террориста так сильно хотели жить в России, то могли бы просто туда перебраться.

"Родители террориста Захарченко говорят, что потеряли сына, но "обрели" родину. Что им мешало переехать на Россию с еще живым сыном и жить спокойно – не понятно", – подчеркнул Братчук.

РФ объявила об аннексии территорий Украины

Напомним, Владимир Путин 30 сентября объявил аннексию оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На якобы "церемонии" присутствовали марионетки Кремля, которых Москва объявила оккупационными "властями".

Позже стало известно, что Путин внес на ратификацию в Государственную думу РФ договоры о якобы вхождении "ЛНР", "ДНР", Херсонской и Запорожской областей в состав России. В "документе" указано, что границы аннексированных регионов "определяются границами их территорий на день образования и день принятия в РФ".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия аннексией Украины решила пойти на эскалацию войны. Он призвал мир показать решительную реакцию на незаконные действия Кремля.

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