Путин нафантазировал новые "границы" аннексированных территорий Украины: что известно

Владимир Путин / Скриншот

Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу РФ договоры о якобы вхождении "ЛНР", "ДНР", Херсонской и Запорожской областей в состав России.

В "документе" указано, что пределы аннексированных регионов "определяются границами их территорий на день образования и день принятия в РФ", сообщают пропагандисты ТАСС.

"Пределы "ДНР" определяются границами ее территории на день образования. Пределы территории "ЛНР" будут определяться границами территории "республики", существовавшими на день ее образования и день принятия в РФ. Пределами Запорожской и Херсонской областей определены границы на день образования и день принятия в состав РФ", – говорится в документах.

Как уточняет Интерфакс, согласно "договорам", границы так называемых "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией "иностранного государства", являются государственными границами РФ.

В "договорах" указывается, что государственным языком на захваченных и "присоединенных" территориях является русский язык. При этом РФ якобы гарантирует всем народам, проживающим на территории "новых субъектов", право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

Согласно "договорам", со дня принятия в РФ "новых субъектов" граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории "субъектов", признаются гражданами России, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.

Также договоры предусматривают, что со дня принятия в РФ "новых субъектов" и до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции "субъекта" в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, в систему органов государственной власти РФ, а также вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы на территориях "субъектов".

Выборы в "законодательные органы новых субъектов" проводятся во второе воскресенье сентября 2023 года.

Президент РФ в течение 10 дней со дня принятия в Россию "новых субъектов" назначает временно исполняющих обязанности высшего должностного лица. В Херсонской и Запорожской областях они будут именоваться "губернаторами", а в "Донецкой и Луганской народных республиках" - "главами республик".

Напомним, Владимир Путин 30 сентября объявил аннексию оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На якобы "церемонии" присутствовали марионетки Кремля, которых Москва объявила оккупационной "властью".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия аннексией Украины решила пойти на эскалацию войны. Он призвал мир показать решительную реакцию на незаконные действия Кремля.

30 сентября президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

По словам украинского гаранта, государство уже прошло свой путь для евроатлантической интеграции.

"Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", - подчеркнул Зеленский.

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