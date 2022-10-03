"По ошибке" призвали половину мобилизованных: в РФ разгорелся скандал

В Хабаровском крае "по ошибке" призвали половину мобилизованных/ ua.depositphotos.com, Telegram

В Хабаровском крае в РФ разгорелся скандал из-за мобилизации. Стало известно, что в рамках объявленной российским диктатором Владимиром Путиным мобилизации в регионе позабирали на войну даже тех, кто не "вписывался" в критерии. Более того, такие "неформатные" мобилизованные составляют половину от всех, кого хотели отправить воевать.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. Также в сети появилось соответствующее видео, где такую "ошибку" признает губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, оправдываясь за нее.

Он рассказал, что половину мобилизованных в регионе призвали якобы "по ошибке", и их уже вернули домой. А военкома, на которого местные власти повесили всю вину, уволили.

"За 10 дней у нас повестки получили и прибыли в военкоматы несколько тысяч наших земляков, и из них около половины мы вернули домой как таких, которые не соответствуют критериям отбора для поступления на военную службу. Военный комиссар Хабаровского края Юрий Сергеевич Лайко отстранен от занимаемой должности. Это никак не повлияет на выполнение задач, которые перед нами поставил президент", – рассказал губернатор Хабаровского края.

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Такими "ошибками" прославились и в Якутии. Там "ошибочно" призвали на войну уже около 300 жителей. При этом российские пропагандистские СМИ рассказывают, что только за прошедшие 3 дня в Якутии 63 призывника обращались за помощью к психологу.

Мобилизация в России

В стране-агрессоре РФ объявленная Путиным мобилизация идет полным ходом. Однако воинам, которых хотят бросить на войну против Украины, даже не могут ответить, куда они поедут и чем будут обеспечены. Инструктор, которого приставили к призывникам, признался, что для мобилизованных с проблемами со здоровьем поблажек не будет, и рассказал, что у него и самого есть куча болезней.

При этом на войну гребут даже россиян с алкоголизмом. А они напиваются и засыпают прямо под военкоматами, видеодоказательства этого появляются в сети. Некоторые россияне не расстаются с бутылкой алкоголя даже на плацу, чем вызывают насмешки со стороны сослуживцев.

А представители военкоматов не гнушаются ничем, чтобы только вручить побольше повесток. Так, во Владивостоке они даже лезли в форточки многоэтажек и "выкуривали" призывников из домов пожарной сигнализацией.

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