Заливаются водкой прямо на плацу: в Сети показали подготовку путинских "чмобиков"

Российские "чмобики" / Скриншот

В Сети появляются новые видеоролики из расположений россиян, мобилизованных в армию на войну с Украиной по приказу Владимира Путина.

Очевидно, что видео снимают сослуживцы. Кадры с похождениями "частично мобилизованных" россиян ("чмобиков") мгновенно разлетаются по соцсетям.

Главным развлечением мобилизованных остаются горячительные напитки. В частности, один из "чмобиков" не расстается с бутылкой алкоголя даже на плацу при построении, чем вызывает насмешки со стороны сослуживцев.

Другие мобилизованные, очевидно после бурных возлияний, пребывают в "отключке". Они уже не в состоянии передвигаться по расположению воинской части и беспорядочно сложены на кроватях.

/ Скриншот

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

Читайте еще: