Минус 2 вертолета, 8 танков и более 30 оккупантов: ВСУ устроили "горячие" сутки для оккупантов на Юге

Защитники Украины проводят контрнаступление и освобождают территории Херсонщины из-под оккупации. Нашим войскам удалось продвинуться вглубь от 10 до 20 км.
За сутки 4 октября Вооруженные силы Украины ликвидировали на южном направлении еще 31 российского оккупанта и много единиц вражеской техники.
Как сообщает оперативное командование Юг в Facebook, в течение суток наша авиация нанесла 7 ударов по позициям путинских захватчиков, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых заданий.
В ходе освобождения ряда населенных пунктов нашим войскам удалось продвинуться вглубь от 10 до 20 км.
В течение 4 октября украинские защитники уничтожили:
- 31 оккупанта;
- 8 танков;
- 26 единиц автомобильной и бронированной техники;
- 2 вертолета (Ми-8 и Ми-24);
- 3 беспилотника "Орлан-10";
- 1 крупнокалиберную гаубицу "Мста-Б";
- 1 пушку-гаубицу.
"По результатам тщательно спланированной и блестяще реализованой военной операции по освобождению территорий Херсонщины из-под оккупации, нашими подразделениями освобожден, закреплен и восстановлен государственный флаг Украины в Любимовке, Крещеновке, Золотой Балке, Беляевке, Украинке, Большой и Малой Александровках, а также в Давыдовом Броде Бериславского района. На разных участках фронта удалось углубиться от 10 до 20 км", - говорится в сообщении.
Ситуация на Херсонщине
4 октября стало известно о том, что украинские военные освободили Давыдов Брод в Херсонской области. Населенный пункт освободили силы 35-й отдельной бригады морской пехоты. Над Давыдовым Бродом висит украинский флаг.
Также стало известно о том, что воины ВСУ были замечены в селе Дудчаны в Нововоронцовском районе и Новопетровке в Геническом районе Херсонской области.
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг в селе Михайловка. Это означает, что наши бойцы и офицеры всерьез продвинутся в сторону нового стратегического пункта - Новоалександровки.
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