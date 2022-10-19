Оккупанты в панике: истерят из-за 'наступления' ВСУ на Херсонщине

Оккупанты паникуют из-за продвижения ВСУ / Фото из открытых источников, УНИАН

Херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов заявил о том, что украинские войска якобы перешли в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав.

Как сообщил он в своем Telegram-канале, после артподготовки вперед пошли до двух батальонов пехоты 128 горно-штурмовой и танковый батальон 17 бригады.

Он утверждает, что в зоне наступления зафиксировано "большое количество БПЛА среднего действия и разведывательный "Байрактар".

В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг информацию о том, что ВСУ якобы обстреливают Херсон. По его словам, российская сторона рассылает фейки с целью запугать херсонцев и "устраивает пропагандистскую показуху с эвакуацией".

"Довольно примитивная тактика, учитывая, что ВСУ не обстреливают украинские города — это делают исключительно российские террористы", — подчеркнул Ермак.

Ситуация на Южном направлении

Ранее командующий оккупантами РФ Сергей Суровикин впервые выступил с докладом о ситуации на войне в Украине. Он заявил, что ситуацию в зоне проведения так называемой "спецоперации" можно охарактеризовать как "напряженную". По его словам, дальнейшие действия российской оккупационной армии "будут зависеть от складывающейся ситуации".

При этом Суровикин открыто намекнул на то, что оккупанты рассматривают возможность сдачи Херсона. "(Обстановка, - ред) … она непростая, не исключается принятие непростых решений", - сказал командующий оккупантов РФ.

Отметим, что Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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