Путин слаб, поэтому в Москве уже началось распределение власти – политтехнолог/ Reuters, скрин

В России уже почувствовали то, что их диктатор Владимир Путин стал слабым. Понимают это, в том числе, и Пригожин с Кадыровым. Поэтому в Москве уже началось распределение власти.

Слабым сейчас является не только Путин, но и его окружение. Об этом рассказал писатель и политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире проекта "Гроші".

"Сейчас мы наблюдаем процесс, когда не нашлось в окружении ни одного человека, готового провести какие-то изменения в связи с ослаблением Путина, поэтому нашлись люди... На виду есть Пригожин и Кадыров, которые поняли, что слаб не только Путин, слабое и его окружение", – отмечает политтехнолог.

По его словам, эти "свежие силы" хотят сместить и заменить не только самого Путина, но и приближенных к нему лиц – Шойгу, Патрушева.

По его словам, эти "свежие силы" хотят подвинуть приближенных к российскому диктатору лиц – Шойгу, Патрушева. Далее они будут ориентироваться по ситуации: либо договорятся с Путиным, что в дальнейшем они будут его окружением, либо с просто сместят его с должности.

Шейтельман отмечает, что ни Пригожин, ни Кадыров не хотят быть назначенными в старую систему.

Также он отмечает, что после изменения этой системы в стране-агрессоре России могут решить не усиливать войну против Украины, а остановить ее.

Когда в РФ могут свергнуть Путина

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечали, что в ближайшее время любой переворот в стране-агрессоре РФ невозможен. Сейчас система построена так, что люди, находящиеся на высших уровнях российской власти, заинтересованы в сохранении существующего положения вещей. Но россияне могут восстать тогда, когда количество погибших на войне будет насчитывать не десятки, а сотни тысяч оккупантов.

Также ранее бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Марк Хертлинг отмечал, что тот факт, что Россия применяет иранские дроны-камикадзе в Украине, подтверждает, что "армия Путина пуста". Оккупантам не хватает техники и личного состава для противостояния с ВСУ.

Напомним, издание Reuters со ссылкой на осведомленные источники писало, что в результате развязанной войны против Украины президент РФ Владимир Путин оказался в одном из самых сложных моментов за более чем 20 лет своего пребывания у власти.

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