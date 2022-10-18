"Армия Путина пустая": генерал США указал важный на нюанс

Генерал США указал важный на нюанс в войне России против Украины / скриншот

Тот факт, что Россия применяет иранские дроны-камикадзе в Украине подтверждает, что "армия Путина пустая".

Оккупантам не хватает техники и личного состава для противостояния с ВСУ, заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Марк Хертлинг в комментарии изданию CNN.

"Армия господина Путина сейчас пустая. Они не пришли на эту [войну] пустыми, но сейчас они пустые, как с точки зрения оборудования, так и все больше с точки зрения личного состава. Настолько, что им приходится обращаться к другим странам, к Ирану за беспилотниками "Шахед-136", а теперь и за ракетами, чтобы заменить систему, которая только что была истощена", — заявил Хертлинг.

По словам генерал-лейтенанта, РФ получит неуправляемые иранские ракеты. Они будут использоваться в качестве оружия террора, то есть для обстрелов мирного населения.

Удары по Украине иранскими дронами-камикадзе

Около семи утра 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Российские оккупанты атаковали украинскую столицу дронами-камикадзе моделей Shahed. Несколько "прилетов" дронов со взрывами были зафиксированы в Шевченковском районе города. Один из дронов разрушил жилой дом. Из-под развалин достали тела четырех человек. Более 16 семей остались без квартир.

Вечером 17 октября жителей Киевской области предупредили о работе сил противовоздушной обороны. Позже сообщалось о пролете дронов под Киевом и взрывах.

Утром 18 октября также были "прилеты" по Киеву. Взрывы прогремели на левом берегу. Сообщалось, что 3 ракеты ударили в объект энергообеспечения.

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