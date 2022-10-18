ВСУ получат сотни станций: НАТО вооружит Украину средствами борьбы с дронами

НАТО даст Украине средства борьбы с дронами / УНИАН, Reuters

Североатлантический Альянс предоставит Украине средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе дискуссии на Берлинском внешнеполитическом форуме.

При этом он пояснил, что речь идет о сотнях станций активных помех для борьбы с вражескими дронами.

Генсек НАТО добавил, что Альянс планирует передать Киеву средства борьбы с дронами уже в ближайшие дни.

Отметим, что заявление о передаче Украине средств защиты от дронов Столтенберг сделал на фоне массовых атак российских БПЛА на инфраструктуру и мирные города.

Атака дронов

Напомним, ранее Киев подвергся массированной атаке иранских дронов, которые использует РФ.

Позже стало известно, что российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Зафиксировано несколько прилетов, все в Шевченковском районе.

По словам Кличко, разрушенный во время утренней атаки российских оккупантов жилой дом в Киеве не подлежит реставрации.

Из-под руин достали тела четырех человек.

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