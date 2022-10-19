Пошел убивать, чтобы обнулить тюремный срок: в Украине "демилитаризовали" уголовника-оккупанта

Александр Смирнов / Фото facebook.com/irakli.komaxidze, скриншот

На войне в Украине ликвидирован завербованный в тюрьме россиянин Александр Смирнов. Ему пообещали, что обнулят пять лет заключения, которые он должен был отбывать, если он согласится на предложение частной военной компании. Но по факту уголовник лишь нашел свою смерть в Украине.

Оккупант был родом из города Южа Ивановской области. Об этом в Facebook сообщил основатель проекта InformNapalm Иракли Комахидзе.

Общий срок заключения Смирнова составлял девять лет. Отсидев четыре года, он решил принять предложение вербовщиков и поехать на войну. В Украину зэка-оккупанта привезли 3 сентября, однако уже 29 числа ВСУ "демилитаризовали" заключенного в Луганской области.

Семье убитого уголовника дали 100 тыс. рублей на похоронные расходы и так называемую медаль якобы "за отвагу".

"У зэка-"солдата удачи" остались вдова, сын и двое внуков. По некоторым данным, в начале сентября из талицкой колонии в Украину отправились 65 зэков", – добавил Комахидзе.

Уголовник-оккупант Александр Смирнов / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

У Смирнова остались вдова, сын и двое внуков / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Российским пропагандистским СМИ родственница убитого уголовника заявила, что гордится им. Его тетя считает, что другие россияне должны брать пример со Смирнова и ехать убивать мирных граждан Украины.

"Не сомневалась, что если ему предложат такое, то он согласится. Это, конечно, не каждый сможет. Сейчас молодые люди убегают от этого, которые должны брать как бы…А он молодец, я им горжусь", – выдала родственница убитого.

Как сообщал Главред, защитники Украины ликвидировали очередного российского оккупанта. Он был учителем резьбы по дереву церковно-приходской школы в РФ, но это не помешало ему поехать убивать украинцев. Российский захватчик Борис Трифанов был родом из города Верхняя Салда Свердловской области.

Ранее Вооруженные силы Украины ликвидировали в Херсонской области российского оккупанта Романа Трубникова. Ранее он служил на территории временно оккупированной Абхазии в Грузии.

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