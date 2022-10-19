УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Пошел убивать, чтобы обнулить тюремный срок: в Украине "демилитаризовали" уголовника-оккупанта

19 октября 2022, 11:22

В Украину зэка-оккупанта Александра Смирнова привезли 3 сентября, однако уже 29 числа ВСУ ликвидировали российского заключенного в Луганской области.

Александр Смирнов
Александр Смирнов / Фото facebook.com/irakli.komaxidze, скриншот

На войне в Украине ликвидирован завербованный в тюрьме россиянин Александр Смирнов. Ему пообещали, что обнулят пять лет заключения, которые он должен был отбывать, если он согласится на предложение частной военной компании. Но по факту уголовник лишь нашел свою смерть в Украине.

Оккупант был родом из города Южа Ивановской области. Об этом в Facebook сообщил основатель проекта InformNapalm Иракли Комахидзе.

Общий срок заключения Смирнова составлял девять лет. Отсидев четыре года, он решил принять предложение вербовщиков и поехать на войну. В Украину зэка-оккупанта привезли 3 сентября, однако уже 29 числа ВСУ "демилитаризовали" заключенного в Луганской области.

Семье убитого уголовника дали 100 тыс. рублей на похоронные расходы и так называемую медаль якобы "за отвагу".

"У зэка-"солдата удачи" остались вдова, сын и двое внуков. По некоторым данным, в начале сентября из талицкой колонии в Украину отправились 65 зэков", – добавил Комахидзе.

Уголовник-оккупант Александр Смирнов
Уголовник-оккупант Александр Смирнов / Фото facebook.com/irakli.komaxidze
Александр Смирнов с семьей
У Смирнова остались вдова, сын и двое внуков / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Российским пропагандистским СМИ родственница убитого уголовника заявила, что гордится им. Его тетя считает, что другие россияне должны брать пример со Смирнова и ехать убивать мирных граждан Украины.

"Не сомневалась, что если ему предложат такое, то он согласится. Это, конечно, не каждый сможет. Сейчас молодые люди убегают от этого, которые должны брать как бы…А он молодец, я им горжусь", – выдала родственница убитого.

Читайте также:
Из ЧВК Вагнер можно уехать только в гробу: Пригожин отправит на фронт потерявших ноги экс-заключеных "Из ЧВК Вагнер можно уехать только в гробу": Пригожин отправит на фронт потерявших ноги экс-заключеных
Армия РФ не справляется: пленный зэк из ЧВК Вагнера рассказал о вербовке поваром Путина "Армия РФ не справляется": пленный зэк из ЧВК Вагнера рассказал о вербовке "поваром Путина"
Сделал все сам: повар Путина подтвердил свою причастность к созданию ЧВК Вагнер Сделал все сам: "повар Путина" подтвердил свою причастность к созданию ЧВК "Вагнер"
На похороны пожаловал повар Путина: ВСУ ликвидировали командира штурмовиков ЧВК Вагнера На похороны пожаловал повар Путина: ВСУ ликвидировали командира штурмовиков ЧВК Вагнера
Месть неизбежна!: украинская IT-армия взломала сайт ЧВК Вагнер и получила важные данные "Месть неизбежна!": украинская IT-армия взломала сайт ЧВК "Вагнер" и получила важные данные

Как сообщал Главред, защитники Украины ликвидировали очередного российского оккупанта. Он был учителем резьбы по дереву церковно-приходской школы в РФ, но это не помешало ему поехать убивать украинцев. Российский захватчик Борис Трифанов был родом из города Верхняя Салда Свердловской области.

Ранее Вооруженные силы Украины ликвидировали в Херсонской области российского оккупанта Романа Трубникова. Ранее он служил на территории временно оккупированной Абхазии в Грузии.

Другие новости:

новости России война в Украине ВСУ война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:31

Бывшая жена Виталия Кличко отказалась от наследия мужа

11:24

В Севастополе расцвела "бавовна": оккупанты заявляют о работе ПВО возле аэродрома Бельбек

11:22

Пошел убивать, чтобы обнулить тюремный срок: в Украине "демилитаризовали" уголовника-оккупанта

10:59

"Грудь вразнобой": Бабкину жестко высмеяли после поездки на Донбасс

10:51

Путин под Новый год может снова бросить войска на Киев из Беларуси – АрестовичВидео

Реклама
10:16

В РФ уволили четверых из пяти генералов, командовавших вторжением в Украину: чем это грозитВидео

10:15

"Это должен был быть их первый ребенок": трагические детали о паре, которую россияне убили дроном в КиевеВидео

10:00

Погибла вместе с любимым – по ним ударил танк РФ: под Киевом попрощались с военной Ириной ЦвилойВидео

09:24

Авиация ВСУ выпотрошила позиции оккупантов на юге: 84 "двухсотых" и пылающая техникаВидео

09:03

"В двигатель попала ракета": пилот, прорвавший блокаду Мариуполя, рассказал, как эвакуировал раненыхВидео

08:49

РФ может вывести войска из Херсона и перебросить их на Киев – АрестовичВидео

08:40

Зачем Украине независимая Чечнямнение

08:22

Мать пленного оккупанта "послала" украинского журналиста, который предлагал ей поговорить с сыномВидео

08:13

В РФ - учитель церковно-приходской школы, в Украине - "груз 200": ВСУ ликвидировали оккупанта ТрифановаВидео

07:27

Риск ядерного удара РФ по Украине низкий, но НАТО готовится к любому сценарию - Столтенберг

06:36

В ОП отреагировали на заявление Суровикина о "непростых решениях" на Херсонщине

06:22

Что будет с критической инфраструктурой Украинымнение

06:00

С Ираном Россия не выиграет войну, но из-за их альянса может начаться Третья мировая – Яременко

05:32

Ждать ли арктического Армагеддона: украинцы узнали аномальный прогноз до весныВидео

05:20

Почему телевизор никогда нельзя ставить в спальне: 3 вещи, которые приводят к бедностиВидео

Реклама
05:00

Путин стал военным преступником и "сдулся", скоро он будет токсичным даже для Лукашенко – ГудковВидео

04:00

"Он будет гореть в аду": Бритни Спирс думала, что отец "пытался убить" ее во время опекунства

03:56

"У неё даже челюсть не двигается": пьяная Волочкова в пижаме вызвала отвращение у россиян

03:20

Бомбезная закуска, которую сметают со стола: бюджетный рецептВидео

03:16

Надежда Мейхер случайно засветила пышные ягодицы без трусиков

02:45

Картофель - "убийца" мозга: в чем реальная польза и вред продукта

02:15

"РФ ждет крах": в ГУР объяснили, когда в России "поднимется улица"Видео

01:33

Украину накроют снег и морозы: где и когда испортится погодаВидео

00:51

Приметы на 19 октября: как с помощью горбушки хлеба привлечь деньги и здоровье на весь годВидео

18 октября, вторник
23:56

"Пошли на поклон в Тегеран": Зеленский рассказал о позорном поступке РоссииВидео

23:43

Под Херсоном очень горячо: Арестович рассказал, какие "непростые решения" готовят оккупантыВидео

23:11

Синоптики рассказали, когда в Украину окончательно придет холодинаВидео

22:59

Ракетный террор РФ: астролог предупредила об обстреле городов и назвала датыВидео

22:48

"Я для них враг": украинский актер из России пожаловался на родителей, живущих в Украине

22:43

Столтенберг странно высказался о вступлении Украины в НАТОВидео

22:12

В Башкирии партизаны объявили войну "прихвостням Путина" и готовят выход из состава РФВидео

21:56

ВСУ готовят наступление: в Херсоне оккупанты в панике собираются вывозить людейВидео

21:52

Дочь Шойгу могут лишить европейского гражданства

21:48

Путину грозят бунты, если поражения в Украине продолжатся в 2023 году – ReutersВидео

21:29

"На Донбассе ситуация очень тяжелая": в Минобороны рассказали об эпицентре боевВидео

Реклама
21:19

"Армия Путина пустая": генерал США указал на важный нюансВидео

21:16

Звезда Женского квартала рассказала об отъезде Винника за границу: "Может быть таким непорядочным"

20:55

"Не исключены непростые решения": у Шойгу намекнули на подготовку "сдачи" ХерсонаВидео

20:41

Когда уже нет сил терпеть: как избавится от изжоги не выходя из дома

20:36

На заседании Совбеза Путин может объявить военное положение и закрыть границу – ХодорковскийВидео

20:28

Кошельки украинцев "худеют": цены на подсолнечное масло в Украине стали рекорднымиВидео

20:10

Приметы на 20 октября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы беда не пришлаВидео

19:58

Встреча Зеленского с Путиным в Турции: у Эрдогана назвали главное условиеВидео

19:57

Евровидение-2023: две страны отказались ехать в Ливерпуль на конкурс

19:56

Жданов заявил, что ВСУ будут иметь важное преимущество на передовой

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиМодный маникюрЖенские стрижки
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять