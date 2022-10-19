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Погибла вместе с любимым – по ним ударил танк РФ: под Киевом попрощались с военной Ириной Цвилой

19 октября 2022, 10:00

Защитница Украины создавала сады роз и украшения из цветов. Она воевала на Донбассе, а после широкомасштабного вторжения РФ сразу пошла защищать Украину.

Украинская военная Ирина Цвила
Украинская военная Ирина Цвила/ Facebook Ирина Цвила

Украинская военная Ирина Цвила, которая воевала в составе батальона "Сич" и "Легиона Свободы", погибла в борьбе за Украину под Ирпенем на второй день широкомасштабного вторжения – 25 февраля. Попрощались с защитницей 15 октября под Киевом.

52-летняя военная погибла в результате танковой атаки российских захватчиков. А вместе с ней погиб и ее любимый мужчина, с которым она бок о бок защищала просторы своего родного государства. Ее историю рассказал "Обозреватель".

Была учительницей и ландшафтным дизайнером, потом пошла воевать

Ирина Цвила до событий на Майдане была учительницей начальных классов, преподавала в киевской международной школе "Меридиан". Позже она сменила профессию и стала дизайнером ландшафтов – она создавала сады роз и оранжереи.

В 2013 году активно участвовала в Майдане, а в 2014-м году отправилась на фронт защищать Украину. Она воевала добровольцем в составе батальона "Сич".

Украинская военная Ирина Цвила
Украинская военная Ирина Цвила/ Facebook Ирина Цвела

Когда вернулась домой с фронта, продолжила разводить розы. Однако ее увлечения расширились, и кроме выращивания цветов Ирина еще и увековечивала их в украшениях. Вместе с дочкой они назвали свой бренд украшений Verba Workshop – женщина очень хотела выбрать именно такое название, от которого веяло бы украинскими нотками.

Украшения из цветов она создавала, заливая их ювелирной смолой. Так получались серьги, кольца, браслеты и многое другое.

"Мама продолжала жизнь цветам, которые имеют судьбу увядать. Запечатывала и делала вечными то, что радовало лишь короткий промежуток времени. Превращала в прекрасное всё, к чему прикасалась, и наполняла добротой сердца людей вокруг себя. А главное – боролась", – рассказала дочь Ирины.

Военная Ирина Цвила собственноручно создавала украшения из живых цветов.
Военная Ирина Цвела собственноручно создавала уникальные украшения из живых цветов/ Facebook Verba Workshop
Военная Ирина Цвила собственноручно создавала украшения из живых цветов.
Военная Ирина Цвела собственноручно создавала уникальные украшения из живых цветов/ Facebook Verba Workshop

"Несокрушимый воин с любовью к красоте"

Своими воспоминаниями об Ирине Цвиле поделилась также ее знакомая Виктория Довгань. Женщины познакомились несколько лет назад – ехали вместе "Блаблакаром" из Полтавы в Киев.

"Ирина тогда была временно в мирной жизни, но душой на войне. Помню, что по дороге она решала по телефону кучу волонтерских вопросов, и с первых секунд стало понятно, из какого измерения был этот человек. Потом мы познакомились, и сразу возникло ощущение, что это человек, которого ты знаешь всю свою жизнь, что это родственная душа", – рассказала Виктория.

Она отмечает, что Ирина была несокрушимым воином, но в ее душе всегда жила любовь к красоте. До войны, которая началась в 2014 году, Ирина занималась разведением роз, ведь очень их любила. Затем, после возвращения с фронта, она вернулась к этому занятию, но уже просто для себя. Женщина восстанавливала свой сад, собирая уникальные цветы по всей Украине, и создавала уникальные украшения.

Украинская военная Ирина Цвила
Украинская военная Ирина Цвила/ Facebook Ирина Цвела

Погибла в бою вместе с мужем

Ирина Цвила погибла в результате танкового удара оккупантов под Ирпенем. С ней погиб и ее любимый муж, который тоже был военным.

"Помню, как утром 24 февраля я написала сообщение о том, что Карфаген (Россия) должен быть разрушен. И Ира первая на него отреагировала. Ее страница в этот день тоже изобиловала призывами встать на защиту Родины всех, кто умеет и может это делать. А на следующий день нас просто прибила страшная весть – Иринки больше нет. Она вместе со своим возлюбленным погибла в бою за родную Киевщину", – вспоминает о ней Виктория.

Украинская военная Ирина Цвила
Украинская военная Ирина Цвила/ Facebook Ирина Цвила

Ирина Цвила в октябре посмертно была награждена орденом "За мужество" III степени.

Ранее сообщалось, что, защищая Украину на фронте, погиб директор Попаснянского лицея Луганской области Виктор Шулик. Мужчина пошел бороться с оккупантами вместе со своим сыном, тоже учителем.

Напомним, в боях против российских оккупантов погиб украинский военный Вячеслав Зайцев. Он был одним из легендарных киборгов, которые защищали Донецкий аэропорт в 2014 году. У погибшего воина остались жена и маленькая дочь.

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