УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"В двигатель попала ракета": пилот, прорвавший блокаду Мариуполя, рассказал, как эвакуировал раненых

19 октября 2022, 09:03

Евгений Соловьев вывез из окруженного войсками РФ Мариуполя более двадцати раненых, едва не отдав собственную жизнь. Ему присвоили звание Героя Украины.

Евгений Соловьев
Евгений Соловьев рассказал, как эвакуировал раненых с Азовстали / Фото armyinform.com.ua

Пилот вертолета Евгений Соловьев выполнил два полета в блокадный Мариуполь, полет на остров Змеиный и еще более сотни других боевых задач, о большинстве которых пока нельзя говорить. Летчику, которому за его подвиги присвоили звание Героя Украины, вывез из окруженного российскими войсками Мариуполя более двадцати раненых, едва не отдав собственную жизнь.

Помощь в Мариуполь нужно было доставлять на 100 км в глубину контролируемой захватчиками территории.

"Когда мне впервые поставили задачу, это лично делал командующий армейской авиацией, я понимал, чтобы согласиться выполнять ее, нужно быть либо очень смелым, либо очень глупым. Честно сказал, что я не такой смелый и не такой глупый. Именно тогда командующий и спросил меня: "Как думаешь, сколько жизней стоит одна твоя жизнь?" Когда я задал себе этот вопрос – все понял", – рассказал Соловьев в интервью АрмияInform.

Первая попытка прорваться в Мариуполь оказалась неудачной. Россияне открыли огонь, пилоты были вынуждены вернуться. Во второй раз удалось добраться до города и доставить защитникам лекарства и боеприпасы, а также эвакуировать раненых.

Читайте также:
Мариуполь, Энергодар и Крым: в ISW назвали стратегические точки, которые ВСУ должны освободить Мариуполь, Энергодар и Крым: в ISW назвали стратегические точки, которые ВСУ должны освободить
ФСБ была категорически против, но Путин настоял на обмене защитников Мариуполя на Медведчука – WP ФСБ была категорически против, но Путин настоял на обмене защитников Мариуполя на Медведчука – WP
Защитник Мариуполя сделал предложение девушке после возвращения из плена: все произошло в больнице Защитник Мариуполя сделал предложение девушке после возвращения из плена: все произошло в больнице
Под обстрелами спасал защитников Мариуполя: из плена вернулся талантливый хирург и рефери Под обстрелами спасал защитников Мариуполя: из плена вернулся талантливый хирург и рефери
Командиры защитников Мариуполя останутся в Турции до конца войны - Зеленский Командиры защитников Мариуполя останутся в Турции до конца войны - Зеленский

Один из четырех вертолетов с этой задачи не вернулся – его сбили оккупанты, из экипажа выжил только один человек. Сам Евгений также едва не погиб.

"На обратном пути из Мариуполя, в шести километрах от города, в двигатель вертолета попала ракета, но не сдетонировала. Двигатель отказал, однако мне удалось вернуться. Если бы ракета сдетонировала, я бы сгорел", – рассказал пилот.

Во время второй попытки прорваться в Мариуполь на подготовку было всего несколько часов. Операцию полностью планировало Главное управление разведки и командование авиации ВСУ. Сложность заключалась в том, что после первых полетов уже не было той внезапности, однако другого способа доставить боеприпасы и забрать раненых не было.

"Конечно, было страшно. Когда мы шли туда, бортовой компьютер показывал, что до места назначения полчаса. Я понимал, что мне, возможно, осталось жить полчаса. Летишь и понимаешь, что шансы вернуться – мизерные", – сказал Герой Украины.

'В двигатель попала ракета': пилот, прорвавший блокаду Мариуполя, рассказал, как эвакуировал раненых

Как сообщал Главред, 12 октября недалеко от Винницы потерпел крушение самолет Воздушных сил Украины. Пилот начал терять управление машиной, но сделал все возможное, чтобы увести истребитель подальше от Винницы, и катапультировался. Военнослужащий выполнял боевое задание по уничтожению в небе над Винницкой областью вражеских дронов-камикадзе Shahed-136.

Ранее мы писали, что в Мариуполе от российских обстрелов погибла супружеская пара - Виталий и Алла Таран. Он - 15 апреля, она - через три недели. Накануне гибели Виталия они встретились после полуторамесячной разлуки. Женщина бежала под взрывами к раненому мужу. На следующий день на госпиталь россияне сбросили бомбу. У пары остался трехлетний сын Данил.

Другие новости:

война в Украине новости Мариуполя Азовсталь новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:24

Авиация ВСУ выпотрошила позиции оккупантов на юге: 84 "двухсотых" и пылающая техника

09:03

"В двигатель попала ракета": пилот, прорвавший блокаду Мариуполя, рассказал, как эвакуировал раненыхВидео

08:49

РФ может вывести войска из Херсона и перебросить их на Киев – АрестовичВидео

08:40

Зачем Украине независимая Чечнямнение

08:22

Мать пленного оккупанта "послала" украинского журналиста, который предлагал ей поговорить с сыномВидео

Реклама
08:13

В РФ - учитель церковно-приходской школы, в Украине - "груз 200": ВСУ ликвидировали оккупанта ТрифановаВидео

07:27

Риск ядерного удара РФ по Украине низкий, но НАТО готовится к любому сценарию - Столтенберг

06:36

В ОП отреагировали на заявление Суровикина о "непростых решениях" на Херсонщине

06:22

Что будет с критической инфраструктурой Украинымнение

06:00

С Ираном Россия не выиграет войну, но из-за их альянса может начаться Третья мировая – Яременко

05:32

Ждать ли арктического Армагеддона: украинцы узнали аномальный прогноз до весныВидео

05:20

Почему телевизор никогда нельзя ставить в спальне: 3 вещи, которые приводят к бедностиВидео

05:00

Путин стал военным преступником и "сдулся", скоро он будет токсичным даже для Лукашенко – ГудковВидео

04:00

"Он будет гореть в аду": Бритни Спирс думала, что отец "пытался убить" ее во время опекунства

03:56

"У неё даже челюсть не двигается": пьяная Волочкова в пижаме вызвала отвращение у россиян

03:20

Бомбезная закуска, которую сметают со стола: бюджетный рецептВидео

03:16

Надежда Мейхер случайно засветила пышные ягодицы без трусиков

02:45

Картофель - "убийца" мозга: в чем реальная польза и вред продукта

02:15

"РФ ждет крах": в ГУР объяснили, когда в России "поднимется улица"Видео

01:33

Украину накроют снег и морозы: где и когда испортится погодаВидео

Реклама
00:51

Приметы на 19 октября: как с помощью горбушки хлеба привлечь деньги и здоровье на весь годВидео

18 октября, вторник
23:56

"Пошли на поклон в Тегеран": Зеленский рассказал о позорном поступке РоссииВидео

23:43

Под Херсоном очень горячо: Арестович рассказал, какие "непростые решения" готовят оккупантыВидео

23:11

Синоптики рассказали, когда в Украину окончательно придет холодинаВидео

22:59

Ракетный террор РФ: астролог предупредила об обстреле городов и назвала датыВидео

22:48

"Я для них враг": украинский актер из России пожаловался на родителей, живущих в Украине

22:43

Столтенберг странно высказался о вступлении Украины в НАТОВидео

22:12

В Башкирии партизаны объявили войну "прихвостням Путина" и готовят выход из состава РФВидео

21:56

ВСУ готовят наступление: в Херсоне оккупанты в панике собираются вывозить людейВидео

21:52

Дочь Шойгу могут лишить европейского гражданства

21:48

Путину грозят бунты, если поражения в Украине продолжатся в 2023 году – ReutersВидео

21:29

"На Донбассе ситуация очень тяжелая": в Минобороны рассказали об эпицентре боевВидео

21:19

"Армия Путина пустая": генерал США указал на важный нюансВидео

21:16

Звезда Женского квартала рассказала об отъезде Винника за границу: "Может быть таким непорядочным"

20:55

"Не исключены непростые решения": у Шойгу намекнули на подготовку "сдачи" ХерсонаВидео

20:41

Когда уже нет сил терпеть: как избавится от изжоги не выходя из дома

20:36

На заседании Совбеза Путин может объявить военное положение и закрыть границу – ХодорковскийВидео

20:28

Кошельки украинцев "худеют": цены на подсолнечное масло в Украине стали рекорднымиВидео

20:10

Приметы на 20 октября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы беда не пришлаВидео

19:58

Встреча Зеленского с Путиным в Турции: у Эрдогана назвали главное условиеВидео

Реклама
19:57

Евровидение-2023: две страны отказались ехать в Ливерпуль на конкурс

19:56

Жданов заявил, что ВСУ будут иметь важное преимущество на передовой

19:35

В Черкассах 62-летней коллаборантке суд дал 10 лет тюрьмы за призывы бомбить города УкраиныВидео

19:24

Журналисты вспомнили все скандалы с участием Павелко, который собирается в третий раз возглавить УАФ

19:24

В списках счастливчиков: 4 знака зодиака ждет большая удача до конца 2022 годаВидео

19:18

Через год вы Украину не узнаетемнение

19:15

Самый красивый шоколадный маникюр осень 2022, который подходит под всё и выглядит дорогоФото

19:01

На Украину налетит мощный снежный циклон: синоптики предупредили о приходе морозовВидео

19:00

Гороскоп на сегодня, 19 октября 2022: Овнам – пророчество, Тельцам – хорошие новости, Весам – неожиданностьВидео

18:59

ВСУ получат сотни станций: НАТО вооружит Украину средствами борьбы с дронамиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Простые блюдаЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиМодный маникюрЖенские стрижки
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять