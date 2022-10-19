'В двигатель попала ракета': пилот, прорвавший блокаду Мариуполя, рассказал, как эвакуировал раненых

Евгений Соловьев рассказал, как эвакуировал раненых с Азовстали / Фото armyinform.com.ua

Пилот вертолета Евгений Соловьев выполнил два полета в блокадный Мариуполь, полет на остров Змеиный и еще более сотни других боевых задач, о большинстве которых пока нельзя говорить. Летчику, которому за его подвиги присвоили звание Героя Украины, вывез из окруженного российскими войсками Мариуполя более двадцати раненых, едва не отдав собственную жизнь.

Помощь в Мариуполь нужно было доставлять на 100 км в глубину контролируемой захватчиками территории.

"Когда мне впервые поставили задачу, это лично делал командующий армейской авиацией, я понимал, чтобы согласиться выполнять ее, нужно быть либо очень смелым, либо очень глупым. Честно сказал, что я не такой смелый и не такой глупый. Именно тогда командующий и спросил меня: "Как думаешь, сколько жизней стоит одна твоя жизнь?" Когда я задал себе этот вопрос – все понял", – рассказал Соловьев в интервью АрмияInform.

Первая попытка прорваться в Мариуполь оказалась неудачной. Россияне открыли огонь, пилоты были вынуждены вернуться. Во второй раз удалось добраться до города и доставить защитникам лекарства и боеприпасы, а также эвакуировать раненых.

Один из четырех вертолетов с этой задачи не вернулся – его сбили оккупанты, из экипажа выжил только один человек. Сам Евгений также едва не погиб.

"На обратном пути из Мариуполя, в шести километрах от города, в двигатель вертолета попала ракета, но не сдетонировала. Двигатель отказал, однако мне удалось вернуться. Если бы ракета сдетонировала, я бы сгорел", – рассказал пилот.

Во время второй попытки прорваться в Мариуполь на подготовку было всего несколько часов. Операцию полностью планировало Главное управление разведки и командование авиации ВСУ. Сложность заключалась в том, что после первых полетов уже не было той внезапности, однако другого способа доставить боеприпасы и забрать раненых не было.

"Конечно, было страшно. Когда мы шли туда, бортовой компьютер показывал, что до места назначения полчаса. Я понимал, что мне, возможно, осталось жить полчаса. Летишь и понимаешь, что шансы вернуться – мизерные", – сказал Герой Украины.

Как сообщал Главред, 12 октября недалеко от Винницы потерпел крушение самолет Воздушных сил Украины. Пилот начал терять управление машиной, но сделал все возможное, чтобы увести истребитель подальше от Винницы, и катапультировался. Военнослужащий выполнял боевое задание по уничтожению в небе над Винницкой областью вражеских дронов-камикадзе Shahed-136.

Ранее мы писали, что в Мариуполе от российских обстрелов погибла супружеская пара - Виталий и Алла Таран. Он - 15 апреля, она - через три недели. Накануне гибели Виталия они встретились после полуторамесячной разлуки. Женщина бежала под взрывами к раненому мужу. На следующий день на госпиталь россияне сбросили бомбу. У пары остался трехлетний сын Данил.

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