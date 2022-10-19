Мать пленного оккупанта "послала" украинского журналиста, который предлагал ей поговорить с сыном/ скрин

После разговора с дежурным российским оккупантом украинский журналист и блогер Владимир Золкин позвонил матери захватчика в Россию, чтобы дать ей поговорить с сыном. Однако женщина нагрубила Золкину и бросила трубку.

Очередное интервью журналист Золкин, проводящий разговоры с пленными российскими оккупантами, взял у 32-летнего захватчика Дениса Колесова из Липецкой области. Тот рассказал, что его забрали в армию на второй день после объявления российским диктатором Владимиром Путиным "частичной" мобилизации в РФ.

Во время интервью Золкин позвонил матери оккупанта, чтобы захватчик мог с ней поговорить. Однако когда журналист объяснил россиянке, что ее сын в плену, она не поверила, начала отвечать очень грубо, а напоследок "послала" Золкина и бросила трубку.

По ее словам, ее сын не может быть в плену, ведь она только вчера с ним разговаривала. Однако сам оккупант не отрицает это.

Женщина набросилась на журналиста со словами, что якобы он хочет ее обмануть, и обозвала Украину фашистской.

"Потому что вы из Украины всех "разводите", это нам давно известно. Ваша фашистская страна. Вы с наглой мордой. Сейчас поеду в военкомат и всё узнаю. Пошли вы в ... [неценз.]", – сказала россиянка, после чего бросила трубку.

Журналист после этого записал видео с оккупантом и прислал женщине. Она просмотрела видео, однако ничего не ответила.

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Ранее сообщалось, что освобожденные из плена оккупанты заставили пропагандистов РФ бежать от них с камерой. После проведения обмена военнопленными между Украиной и страной-агрессором РФ 17 октября российские пропагандисты начали допытываться у освобожденных, пытали ли их в украинском плену и были ли факты издевательств. Когда те в один голос заявили, что такого не было, пропагандисты быстро выключили камеру и убежали.

Напомним, украинки, которых удалось освободить из российского плена в рамках обмена в понедельник, 17 октября, рассказали, что в плену в РФ над ними постоянно издевались. Женщин каждое утро и каждый вечер выводили, чтобы пересчитать, и во время этого избивали.

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