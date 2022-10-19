"РФ ждет крах": в ГУР объяснили, когда в России "поднимется улица"

В ГУР объяснили, когда в России "поднимется улица"/ Reuters

В ближайшее время любой переворот в стране-агрессоре РФ невозможный. Сейчас система построена так, что люди, находящиеся на высших уровнях российской власти, заинтересованы в сохранении существующего положения вещей.

Эти люди не собираются поднимать восстание, чтобы свергнуть российского диктатора Владимира Путина. А все остальные запуганы и боятся кардинальных действий. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк, сообщает пресс-служба ведомства.

"Они имеют свое состояние, свое видение мира. Среди них есть вменяемые люди, которые понимают всю критичность ситуации, которая сейчас сложилась в России. Но они никогда не станут рупором каких-то сдвигов. Те, кто другого мнения – их или уничтожают, или они слишком запуганы, чтобы идти на какие-то кардинальные действия", – отмечает Черняк

Однако есть шанс, что в России может "подняться улица". Но сейчас этого ожидать не стоит. Но русские могут восстать тогда, когда количество погибших на войне будет насчитывать не десятки, а сотни тысяч оккупантов.

"Народ (в России – ред.) пока тоже зомбирован пропагандой и запуган силовиками. Все понимают, что все решения единолично принимает единое лицо. Люди могут жить в нищете, но они всё равно не пойдут против своего царя. А вот когда будет сотни тысяч трупов – это уже будет другая ситуация", – подчеркнул представитель украинской разведки.

Когда "поднимется улица", тогда от Путина может отвернуться значительная часть его окружения. Они поймут, что пора бежать с тонущего корабля, говорит Черняк.

Раньше глава МИД Великобритании назвал Путина трусом. Он подчеркнул, что страна-агрессор РФ уже проигрывает войну на поле боя. Также он отметил, что Путину не удалось захватить Украину танками, то он теперь "перекинулся" на трусливые атаки дронами.

Также ранее сообщалось, что Владимир Путин продвигает идею переговоров для якобы достижении перемирия. Однако истинная его цель – подготовка нового наступления на Украину. Хозяин Кремля хочет, чтобы Россия сохранила контроль над территориями на Донбассе, и "вообще не хочет обсуждать Крым".

Читайте также: