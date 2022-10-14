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Путин добивается перемирия для подготовки нового наступления: СМИ назвали сроки

14 октября 2022, 15:59

Российские власти разработали новый "тактический вариант" по Украине, сообщили источники в Кремле.

Путин, война
Владимир Путин планирует новое наступление на Украину / Коллаж УНИАН, Reuters

Владимир Путин продвигает идею переговоров для якобы достижении перемирия. Однако настоящая его цель - подготовка нового наступления на Украину.

Хозяин Кремля хочет, чтобы Россия сохранила контроль над территориями на Донбассе, и "вообще не хочет обсуждать Крым", пишет Meduza со ссылкой на данные высокопоставленных источников в РФ.

После ракетных терактов в Украине и отказа президента Владимира Зеленского от переговоров с путинским режимом, Кремль вынашивает идею "договоренностей" между российскими и украинскими военными о прекращении огня — без привлечения первых лиц обоих государств.

"Российские власти разработали новый "тактический вариант". Он предполагает не заключение полноценного мирного договора, а введение временного режима прекращения огня", - пишет издание.

По словам источников близких к Кремлю, вероятно, ради этого договора российские власти готовы отвести войска как минимум с части занятой территории Херсонской области.

"Сейчас удержать Херсон очень сложно, а выход войск из области можно сделать жестом доброй воли и шагом навстречу Украине", - говорят источники в Кремле.

Отмечается, что Кремль пытается "повлиять на западных лидеров" и президента Турции Реджепа Эрдогана, чтобы те "убедили" Украину вернуться к переговорам с Россией, шантажируя новыми жертвами среди мирного населения.

В то же время источники издания подчеркнули, что Путин не собирается отказываться от продолжения войны – а возможный режим прекращения огня надеется использовать для подготовки к новому наступлению.

По плану Кремля, пояснили источники, "новое полномасштабное наступление" может начаться примерно в феврале-марте 2023 года".

Вместе с тем в Офисе президента Украины повторили позицию Владимира Зеленского и предложили россиянам: "Сносите вашего Путина неадекватного".

Источник подчеркнул, что Украина давно не доверяет заявлениям и "жестам доброй воли" со стороны России. По его мнению, пока не будут деоккупированы украинские территории, "никакого прекращения огня не будет".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что террор против гражданского населения свидетельствует об отказе России от мирных переговоров.

По его мнению, "постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от подлинных переговоров".

"Террор – это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровне – это одно из самых ужасных международных преступлений, угрожающее не только кому-то одному в мире, но и всему международному сообществу", - заявил он.

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Владимир Путин война России и Украины мирные переговоры с Россией
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