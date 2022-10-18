Путину грозят бунты, если поражения в Украине продолжатся в 2023 году – Reuters

Владимир Путин / Фото УНИАН

В результате развязанной войны против Украины президент РФ Владимир Путин оказался в одном из самых сложных моментов за более чем 20 лет своего пребывания у власти.

Вместе с тем политическая хватка у стареющего диктатора все еще остается твердой, говорится в материале Reuters со ссылкой на осведомленных источников.

Однако на данный момент никакой непосредственной угрозы со стороны его ближайшего окружения, военных или разведывательных служб не наблюдается, пишет издание со ссылкой на данные действующих и бывших западных дипломатов и чиновников.

"На данный момент Путин держится", – сказал бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон.

При этом британский дипломат не исключил бунта элит в случае дальнейшего отступления РФ в Украине.

"Если они (окружения Путина – ред.) обнаружат, что продолжают отступать весной, в марте/апреле следующего года, то мое чутье подсказывает, что в этот момент для Путина возникают серьезные проблемы — не на уровне народа, а на уровне элиты", - добавил Брентон.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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