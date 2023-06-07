Жданов пояснил, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на наступление ВСУ

Ход и темпы наступления ВСУ будут зависеть от степени повреждения плотины Каховской ГЭС, а, соответственно, скорости и масштабов затопления.

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Олег Жданов прокомментировал как подрыв Каховской ГЭС повлияет на наступление ВСУ / коллаж Главред, фото УНИАН

От степени повреждения плотины Каховской ГЭС и последующих скорости с масштабами затопления будут зависеть темпы наступления украинских войск. Об этом военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал в интервью Главреду.

"Все будет зависеть от степени повреждения плотины, а, соответственно, скорости и масштабов затопления. Это напрямую будет влиять на ход наступательных действий наших войск. Думаю, что задержка для нас составит минимум две недели, если на херсонском направлении что-то действительно планировалось ", ‒ сказал он.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. Происходит эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым грозит подтопление. Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно, ведь он оккупирован.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС. На заседании СНБО согласован комплекс международных и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенный теракт. Зеленский заявил, что Украина призвала собрать Совбез ООН "и дойдет до всех, кто способен привлечь Россию к законной и справедливой ответственности".

Во время пресс-конференции 6 июня президент Зеленский заявил, что российские военные заминировали Каховскую ГЭС еще в прошлом году, поэтому Украина была готова к возможному подрыву дамбы и последствиям катастрофы.

Спикер ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина имеет доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. По его словам, войска РФ перемещали взрывчатку и технику для осуществления в будущем контролируемого взрыва.

Генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища еще впереди, он состоится утром в среду, 7 июня. За 2-4 дня Каховское водохранилище исчезло. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток.

Смотрите видео о том, что генерал-лейтенант запаса, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал о подрыве оккупантами Каховской ГЭС:

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