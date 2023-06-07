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Жданов спрогнозировал, как Запад может прореагировать на подрыв Каховской ГЭС

Дмитрий Видоменко
7 июня 2023, 01:35
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На Западе могут использовать подрыв Каховской ГЭС для того, чтобы усадить Украину и страну-агрессор России за стол переговоров, говорит Жданов.
Жданов, Каховская ГЭС
Жданов, Каховская ГЭС / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншоты

Вряд ли стоит ожидать от стран Запада максимально жестокой реакции на подрыв русскими оккупантами Каховской ГЭС. Об этом военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал в интервью Главреду.

"Для Запада это не стане особо значимым событием – у них же сирены не воют. На Западе работают в своем режиме. Хотя российская пропаганда сейчас может преподнести случившееся так: "Следующей станет ЗАЭС!". И вот тогда могут начаться разговоры о том, а не пора ли нам остановиться", – сказал он.

Жданов вообще считает, что на Западе могут использовать техногенную катастрофу Каховской ГЭС для того, чтобы усадить Украину и страну-агрессор России за стол переговоров.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

"Ведь даже первичное начало движения наших войск за 5 июня показало, что российская оборона не такая стойкая, как мы ожидали. На некоторых участках фронта противник сразу же начал проседать. Я не говорю, что началось бегство, но проседать они начали конкретно. Более того, происходящее сейчас – это еще не масштабное наступление ВСУ, а разведка боем. В Москве паника, потому что они до сих пор не могут определить направление главного удара, где мы пойдем в масштабное наступление. Поэтому и возможны такие поступки. Россияне мечутся в поиске идей, что еще можно сделать, чтобы остановить украинское наступление. Вот и надумали взорвать дамбу. Вот только следующим может быть: "Давайте взорвем ЗАЭС! Один фиг мы будем отступать. Зато напоследок нагадим всему миру", – сказал он.

Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. Началась эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым грозит подтопление. Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

В Херсонской ОВА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню 6 июня. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. По его словам, разрушение ГЭС грозит экологической катастрофой для Юга нашего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС. На заседании СНБО согласован комплекс международных и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенный теракт. Зеленский заявил, что Украина призвала собрать Совбез ООН "и дойдет до всех, кто способен привлечь Россию к законной и справедливой ответственности".

Смотрите видео - Что советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал о подрыве оккупантами Каховской ГЭС:

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