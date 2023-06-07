РФ вероятно намеренно повредила Каховскую ГЭС: в ISW объяснили, в чем выгода оккупантов

Пока что Институт изучения войны не может предложить окончательную оценку относительно ответственности за разрушение Каховской гидроэлектростанции.

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Каховскую ГЭС вероятно намеренно повредила страна-агрессор Россиия / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Telegram

Российские оккупанты намеренно подорвали Каховскую ГЭС. Об этом свидетельствует баланс доказательств, аргументации и риторики, говорится в свежем отчете Института изучения войны. При этом эксперты пока не готовы делать окончательные оценки об ответственных за катастрофу.

Представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что США все еще не могут окончательно сказать, что вызвало разрушение плотины, но оценивают сообщения о том, что "взрыв был вызван Россией". Телеканал NBC также сообщил, что США имеют разведывательные данные, указывающие на ответственность России за разрушение плотины, но сейчас работают над тем, чтобы рассекретить соответствующую информацию. Кроме того, различные европейские чиновники сделали заявления о том, что они считают Россию причастной к разрушению ГЭС, говорится в отчете ISW.

"Заявления американских и европейских чиновников в целом согласуются с прогнозом ISW от октября 2022 года о том, что россияне имеют больший и более четкий интерес в затоплении левого берега Днепра, несмотря на ущерб для собственных подготовленных оборонительных позиций", - пишут эксперты.

21 октября 2022 года ISW предварительно оценил, что Украина не заинтересована в подрыве дамбы, и указал, что 80 населенных пунктов окажутся под угрозой затопления.

Аналитики напомнили, что российские источники выражали сильную и откровенную обеспокоенность по поводу того, что Украина готовится форсировать реку и контратаковать на восточном берегу Херсонской области.

Имеющиеся видеозаписи от 6 июня, подтвержденные заявлениями российских военкоров, свидетельствуют о том, что наводнение смыло украинские позиции у берега Днепра и заставило украинские подразделения эвакуироваться под огнем российской артиллерии.

В Институте изучения войны отвергли российскую версию о подрыве ГЭС. Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждал, что украинские военные подорвали плотину, потому что "не достигают своих целей в контрнаступлении".

"Такое объяснение неправдоподобно, поскольку украинские войска еще не проводили широкомасштабные наступательные операции", - говорится в сообщении.

Аналитики считают, что, наоборот, россияне имеют больший интерес в затоплении нижнего течения Днепра, чем украинцы.

"Россия может использовать наводнение, чтобы расширить реку Днепр и усложнить украинские попытки контрнаступления через и без того сложный водный объект", – говорится в отчете.

Существует вероятность, что повреждения дамбы в конце концов привели к ее разрушению и затоплению, хотя сообщения о звуках, похожих на взрывы, не совсем согласуются с таким предположением.

"Сейчас ISW не может предложить окончательную оценку относительно ответственности за инцидент. Но считает, что баланс доказательств, аргументации и риторики указывает на то, что россияне намеренно повредили дамбу", - отмечают аналитики.

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что подрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

Известно, что восемь населенных пунктов и один микрорайон Херсона затоплены полностью или частично. Всего в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов. Проводится эвакуация.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС. На заседании СНБО согласован комплекс международных мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенный теракт.

Спикер ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина имеет доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. По его словам, войска РФ перемещали взрывчатку и технику для осуществления в будущем контролируемого взрыва.

Смотрите видео - Оккупанты подорвали Каховскую ГЭС:

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