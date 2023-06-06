Каховская ГЭС ушла под воду: в Сети появилось видео

В результате подрыва, который в ночь на 6 июня устроили российские оккупанты, Каховская ГЭС ушла под воду. В Сети появились кадры.
"ГЭСа просто нет. Сравнялся в один уровень с Каховским морем", - комментирует очевидец.
Смотрите видео в нашем Telegram-канале - Каховская ГЭС полностью затоплена:
Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС
Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.
В Укргидроэнерго сообщили, что подрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.
Известно, что восемь населенных пунктов и один микрорайон Херсона затоплены полностью или частично. Всего в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов. Проводится эвакуация.
Смотрите видео - Оккупанты подорвали Каховскую ГЭС:
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