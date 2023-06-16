Менее 2 метров: в Каховском водохранилище критически низкий уровень воды

В районе природного парка "Нижнеднепровский" вода также постепенно сходит.

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Уровень воды Каховского водохранилища критический / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Из-за подрыва Каховской ГЭС уровни воды Каховского водохранилища ниже минимальных критических значений, необходимых для работы водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях.

Известно, что уровень воды в Днепре на отметке "Херсон" по состоянию на 16 июня снизился более чем на 4 м. Сейчас он составляет 1,67 м. Каждый час уровень воды снижается на 2-5 см, об этом сообщили в пресс-службе Министерства окружающей среды в Telegram- канале.

В районе природного парка "Нижнеднепровский" вода постепенно сходит. Сейчас средний уровень около 1,9 м.

Тем временем продолжается обмеление акватории в нацпарке "Великий Луг". В нацпарке "Каменская Сечь" уровень снизился более чем на 11 м. А водно-болотные угодья "Архипелаг Большие и Малые Кучугуры" и "Заплава семь маяков" полностью обмелели.

Смотрите видео о том, какие ужасные последствия подтопления после подрыва Каховской ГЭС:

Теракт на Каховской ГЭС

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.

В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).

Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский подчеркнул, что победа будет за Украиной.

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