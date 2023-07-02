Угроза теракта на ЗАЭС: Пономарев откровенно ответил, пересечет ли Путин красную линию

Пономарев подчеркнул, что последствия будут настолько катастрофическими, что они не нужны никому.

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Пономарев откровенно ответил, пересечет ли Путин красную линию / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Главред, Энергоатом

Существует риск, что российские захватчики взорвут Запорожскую АЭС. Несколько раз уже были сообщения о том, что это готовится: были утечки, была разведывательная информация. Однако на самом деле в данном случае более страшна угроза, чем ее реализация. Такое мнение во время чата на Главреде высказал координатор политического центра Легиона Свобода России, экс-депутат Госдумы РФ, единственный, кто голосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев.

Как отметил Пономарев, последствия будут настолько катастрофическими, что они не нужны никому.

Он подчеркнул, что наличие угрозы может мобилизовать различные западные структуры, западных политиков и деятелей, которые думают, что лучше сдаться, капитулировать, пойти на встречу, чтобы не было большой катастрофы.

"Если крупная катастрофа произойдет, это будет то же, что нападение на НАТО – существенная эскалация и существенное снижение барьера со стороны самого Североатлантического альянса. Думаю, что Путин это понимает и будет провоцировать, но окончательную линию так и не пересечет", - добавил экс-депутат Госдумы РФ.

Кто такой Илья Пономарев Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

Угроза подрыва оккупантами Запорожской АЭС

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риск подрыва Запорожской АЭС со стороны оккупантов действительно существует. Станция заминирована, и украинской разведке известно, что у страны-агрессора есть планы, которые предусматривают создать утечку радиоактивных веществ на ЗАЭС.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что Россия утвердила план возможного подрыва Запорожской АЭС. По мнению главы военной разведки, в случае приказа из Кремля исполнители его быстро реализуют.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения.

Как отметил президент НАЭК Энергоатом Петр Котин, если оккупанты страны-агрессора России рискнут осуществить подрыв Запорожской атомной электростанции, Украина узнает о катастрофе только через несколько часов.

Смотрите чат с Ильей Пономаревым специально для Главреда:

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