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В Крыму оккупанты пожаловались на массированную атаку дронов

Анна Ярославская
18 июля 2023, 08:29 обновлено 18 июля, 08:35
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В Минобороны страны-агрессора заявили, что ночью временно оккупированный Крым атаковали 28 беспилотных летательных аппаратов и обвинили в атаке Украину.
Сергей Аксенов
Аксенов заявил об атаке дронов на оккупированный Крым / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/Aksenov82

Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов пожаловался, что ночью 18 июля над оккупированным полуостровом было сбито 9 беспилотников, еще 19 – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

По его словам, обошлось без пострадавших.

"Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 – подавлены средствами РЭБ. Пострадавших нет", - написал Аксенов в Telegram.

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В Минобороны страны-агрессора также отчитались, что ночью временно оккупированный Крым атаковали дроны. В ведомстве Шойгу заявили, что полуостров атаковали 28 беспилотных летательных аппаратов и обвинили в атаке Украину.

"Семнадцать украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще одиннадцать БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение", - говорится в сообщении.

Атака на Крымский мост

Ночью 17 июля на Крымском мосту снова прогремели взрывы. "Глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение – произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

В Сети опубликовали первые кадры после взрывов на Крымском мосту.

Путин приказал срочно собрать совещание из-за атаки на Крымский мост. Российский диктатор поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину на месте организовать работу по проведению ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту.

Российский диктатор Путин цинично заявил, что его страна вроде бы не использует Крымский мост для перевозки военных и их техники для войны в Украине. В то же время, диктатор заявил, что Министерство обороны России уже готовит ответ, и пригрозил украинцам.

Другие новости:

дроны Минобороны РФ Сергей Аксенов новости Крыма
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