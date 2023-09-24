Адвокат пояснил, имеют ли право сотрудники военкоматов задерживать людей на улице

Повестки в Украине во время военного положения могут вручать в публичных местах. Юрист пояснил, имеют ли право сотрудники ТЦК задерживать людей на улице.

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Представители ТЦК имеют право задерживать людей только вместе с полицией / коллаж фото УНИАН и ТСН

Повестки в Украине во время военного положения могут вручатьcя в любых публичных местах. В комментарии "РБК-Украина" рассказал адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич, действительно ли представители ТЦК (в просторечии ‒ военкоматов) могут задерживать мужчин прямо там.

Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки могут задерживать людей только совместно с полицией, и только если имеет место определенное правонарушение, говорит юрист.

"Также есть так называемые уполномоченные лица или патрули. В их состав входят и представители Национальной полиции, и военнослужащие Национальной гвардии. Они должны быть назначены приказом коменданта. Комендант должен издать приказ или другие распорядительные документы, где должно быть указано, что именно могут делать эти лица. Есть два отдельных постановления, которые определяют, что могут делать эти уполномоченные лица на период военного положения. Это касается и работы на блокпостах, и осмотра жилья и служебных помещений, и осмотра вещей лица", – объясняет Маринич.

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Он утверждает ‒ задержание должно происходить, если имело место какое-либо преступление. А если человек просто отказывается получать повестку и при этом ведет себя нервно и агрессивно, то даже такое обстоятельство вряд ли должно стать основанием для задержания, говорит юрист.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Также ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать – привлекать к работе на экономику.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский недавно заговорил об усилении мобилизации. Военное командование просит, чтобы им предоставили возможность мобилизовать больше людей. Однако Зеленский отметил, что об этом пока рано говорить.

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