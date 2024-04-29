Сколько придется платить за газ с 1 мая: в 'Нафтогазе' предупредили украинцев

Украинцы, являющиеся клиентами "Нафтогаза" (которых большинство в стране), будут еще минимум год платить за потребленный газ 7,96 грн за кубометр.

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Тариф на газ в Украине - каким он будет с 1 мая / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Pexels

Украинцы, являющиеся клиентами "Нафтогаз Украины" (которых большинство в стране), будут еще минимум год платить за потребленный газ 7,96 грн за кубический метр. Об этом сообщили представители госкомпании.

По их данным, компания зафиксировала текущую цену на "голубое топливо" по меньшей мере до 30 апреля 2025 года.

В "Нафтогазе" отметили, что период действия обновленного тарифа начинает действовать с 1 мая 2024 года. Т.е. уже через несколько дней.

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"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год, руководствуясь действующим мораторием на повышение цен. Кубометр газа для клиентов компании и дальше будет стоить 7,96 грн. Период действия тарифа составляет с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года включительно", – заявили специалисты.

Но потребителям всегда стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа (а она разная в разных регионах).

Что такое "Нафтогаз Украины"? "Нафтогаз Украины" — государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти, а также и природного газа, сообщает "Википедия".

Коммунальные услуги в Украине

Напомним, прошедший год в Украине ознаменовался значительным ростом цен на коммунальные услуги. В 2023 году ощутимо для всех возрасли в цене жилищно-коммуналные услуги. В целом их стоимость увеличилась за 12 месяцев на 13%. Об этом сообщили в Госстате.

При этом, в Украине на скидку в размере 50% от стоимости коммунальных услуг имеют право вдовы погибших украинских бойцов. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонду Украины. Такая норма содержится в статье 15 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

К тому же, Александр Хмелевский в комментарии Главреду сообщил, что до конца отопительного сезона 2023/2024 повышения основных коммунальных тарифов не ожидается. Но вот после, буквально ближе к маю-июню, скорее всего в Украине поднимут тариф на электричество.

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