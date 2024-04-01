Что делать, газ из плиты плохо горит или постоянно гаснет: советы 'Нафтогаза'

Компания "Нафтогаз Украины" рассказала о том, что делать, если газ в конфорке или горелке духовки плохо горит или вообще гаснет при включении.

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В "Нафтогазе" рассказали, что делать, если плохо горит или гаснет газ из конфорки / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Специалисты рассказали о том, что делать, если "голубое топливо" в конфорке или горелке духовки плохо горит или вообще гаснет при включении. Причиной этому является засор отверстий, через которые выходит газ для горения, объяснили в госкомпании "Нафтогаз Украина".

"Проблемы с подачей газа в конфорку могут возникать у плит, которые уже несколько лет находятся в эксплуатации, а также у новых устройств. Причин этому бывает несколько", – заявили специалисты.

Среди основных причин проблем с газом:

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Сбой в системе подачи голубого топлива. Если одна из конфорок не включается, нужно проверить, открыт ли кран/клапан подачи газа к ней. Также следует проверить давление в системе газоснабжения ‒ это может сделать специалист вашего ОГРМ. В случае обнаружения проблем обратитесь к оператору газораспределительных сете и вызовите специалиста. Он поможет устранить неполадки и наладит работу газовой плиты.

Нарушения в работе электроподжига. Современные газовые плиты оснащены механизмом электрического или пьезозажигания. Он удобен и безопасен, поэтому у вас не будет нужды в зажигалках и спичках. Если инструмент выходит из строя, это может стать причиной того, что газовая конфорка не включается. Заменить зажигалку (пьезо) вы можете самостоятельно, приобретя запчасть в специализированном магазине. Или обратитесь к мастеру, который проделает работу за вас.

Загрязнение конфорок варочной поверхности ‒ проблема наиболее распространенная и возникает в процессе эксплуатации плиты. Остатки пищи, жира, пыли и нагара попадают в отверстия форсунки и засоряют их. Из-за этого нарушается циркуляция газа и конфорка может не воспламеняться. Чтобы наладить устройство, прочистите его одним из доступных методов.

Способы прочистки конфорок. Их мыть сложнее, и со временем из-за плотного слоя налета сопла плохо или совсем не пропускают газ. Чтобы очистить их от грязи, снимите конфорки и замочите в очистном растворе. Рецепт смеси такой ‒ литр кипятка; 90 грамм лимонной кислоты; 20 граммов нашатырного спирта.

Что такое "Нафтогаз Украины"?) "Нафтогаз Украины" — государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти, а также и природного газа, сообщает "Википедия".

Коммунальные услуги в Украине

Напомним, прошедший год в Украине ознаменовался значительным ростом цен на коммунальные услуги. В 2023 году ощутимо для всех возрасли в цене жилищно-коммуналные услуги. В целом их стоимость увеличилась за 12 месяцев на 13%. Об этом сообщили в Госстате.

При этом, в Украине на скидку в размере 50% от стоимости коммунальных услуг имеют право вдовы погибших украинских бойцов. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонду Украины. Такая норма содержится в статье 15 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

К тому же, Александр Хмелевский в комментарии Главреду сообщил, что до конца отопительного сезона 2023/2024 повышения основных коммунальных тарифов не ожидается. Но вот после, буквально ближе к маю-июню, скорее всего в Украине поднимут тариф на электричество.

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