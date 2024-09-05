Появились хорошие новости: какими будут графики отключения света 6 сентября

В Украине в течение всех суток будут действовать графики отключения электроэнергии, но ограничения будут минимальными.

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График отключения света на 6 сентября / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине в течение всех суток 6 сентября будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. При этом объемы ограничений будут минимальными. Об этом сообщает Укрэнерго.

Ожидается, что потребителям будут выключать свет по графикам одной очереди.

"Питание критической инфраструктуры не ограничивается. Внимание!" В объемах применения ограничений возможны изменения. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте облэнерго и его страницах в соцсетях", - говорится в сообщении. видео дня

Что известно о "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Что означают очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-агрессор Россия хочет полностью вывести из строя энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому продолжит ракетные удары по территории нашего государства. Однако последствия таких ударов никто не может спрогнозировать. По его мнению, сейчас рано говорить, что худшее позади.

Глава Укрэнерго сказал, будут ли блэкауты зимой. По его словам, пока сложно прогнозировать, сколько часов со светом украинцы будут иметь зимой - все будет зависеть от объемов импорта электроэнергии и погоды.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев заявил, что с началом отопительного сезона ограничения на использование электроэнергии и отключения света вернутся. Ведь потребление вырастет почти на треть.

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